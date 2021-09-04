В РПЦ призвали христиан покинуть Афганистан

"Мы обеспокоены судьбой тех немногих христиан, которые остаются в Афганистане. Я думаю, для них правильным решением будет уехать из страны. Мы обеспокоены тем, как будет развиваться ситуация в пограничных странах, и, конечно, мы обеспокоены тем, что терроризм будет экспортироваться из Афганистана в другие страны и в нашу страну", — сказал митрополит Иларион.