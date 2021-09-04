В РПЦ призвали христиан покинуть Афганистан
Митрополит Иларион сообщил, что церковь волнует и дальнейшее развитие ситуации в странах, граничащих с горячей точкой.
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Представители Русской православной церкви обеспокоены судьбой христиан, которые находятся в захваченном боевиками "Талибана"* Афганистане. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Мы обеспокоены судьбой тех немногих христиан, которые остаются в Афганистане. Я думаю, для них правильным решением будет уехать из страны. Мы обеспокоены тем, как будет развиваться ситуация в пограничных странах, и, конечно, мы обеспокоены тем, что терроризм будет экспортироваться из Афганистана в другие страны и в нашу страну", — сказал митрополит Иларион.
Ранее Лайф сообщал, что талибы применили газ и открыли стрельбу для разгона протестующих женщин в Кабуле. Также во время митинга за равноправие участники радикального движения избили одну из активисток Наргис Садат.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны. Уже известно, что новым премьер-министром Афганистана станет лидер данного радикального движения. Консультации по формированию нового кабмина находятся на завершающей стадии. Ранее СМИ сообщили, что "Талибан" сформировал новое Правительство Афганистана, где большую часть ключевых мест заняли представители самого радикального движения.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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