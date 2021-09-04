Портрет Лукашенко и Коли с автоматами выставили во Дворце независимости в Минске

Картину, на которой изображён вооружённый президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе со своим сыном Николаем, повесили во Дворце независимости в Минске — официальной резиденции главы государства. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого" .

События на портрете происходили в разгар акций протеста в Минске год назад. Именно тогда Лукашенко сфотографировали с автоматом и Колей у резиденции. Первыми живьём картину увидели местные жители, которые приехали во Дворец независимости на экскурсию. Белорусы оценили работу, а некоторые даже решили сфотографироваться рядом на память.