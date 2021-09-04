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Портрет Лукашенко и Коли с автоматами выставили во Дворце независимости в Минске

Ранее сам глава республики назвал изображённый на нём момент важным в своей жизни.

4 сентября, 13:47
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/pul_1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Пул первого"</a></p>

Фото © Telegram / "Пул первого"

Картину, на которой изображён вооружённый президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе со своим сыном Николаем, повесили во Дворце независимости в Минске — официальной резиденции главы государства. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого".

События на портрете происходили в разгар акций протеста в Минске год назад. Именно тогда Лукашенко сфотографировали с автоматом и Колей у резиденции. Первыми живьём картину увидели местные жители, которые приехали во Дворец независимости на экскурсию. Белорусы оценили работу, а некоторые даже решили сфотографироваться рядом на память.

Появилось видео, как Лукашенко с автоматом и в бронежилете прилетел в свою резиденцию

Появилось видео, как Лукашенко с автоматом и в бронежилете прилетел в свою резиденцию

Напомним, что портрет нарисовала дочь одного из сотрудников службы безопасности президента. Картина получилась настолько интересной, что её решили подарить Александру Лукашенко. Момент, который изобразила художница, глава республики назвал важным в своей жизни.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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