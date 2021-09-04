Восьмиклассник пережил клиническую смерть прямо во время урока
Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, однако пока он находится в больнице.
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На Украине у гимназиста из восьмого класса прямо во время урока остановилось сердце, до приезда скорой помощи его реанимировали школьная медсестра и инженер по охране труда. Об инциденте сообщил в "Фейсбуке" директор регионального Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко.
"Сегодня две бригады спасли жизнь 14-летнему парню, которому прямо на уроке стало плохо. Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с неплохим на тот момент прогнозом. Пусть у него всё будет хорошо", — написал Малашенко.
Также он выразил благодарность и уважение коллегам, которые проводили реанимационные мероприятия. Отмечается, что мальчик сейчас находится в больнице.
Ранее на Украине дедушка первоклассника умер прямо на школьной линейке. Старику пытались оказать первую помощь и провести реанимацию, однако пенсионер не дожил до приезда скорой.
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