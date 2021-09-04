Восьмиклассник пережил клиническую смерть прямо во время урока

На Украине у гимназиста из восьмого класса прямо во время урока остановилось сердце, до приезда скорой помощи его реанимировали школьная медсестра и инженер по охране труда. Об инциденте сообщил в "Фейсбуке" директор регионального Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко.

"Сегодня две бригады спасли жизнь 14-летнему парню, которому прямо на уроке стало плохо. Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с неплохим на тот момент прогнозом. Пусть у него всё будет хорошо", — написал Малашенко.

Также он выразил благодарность и уважение коллегам, которые проводили реанимационные мероприятия. Отмечается, что мальчик сейчас находится в больнице.