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Восьмиклассник пережил клиническую смерть прямо во время урока

Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, однако пока он находится в больнице.

4 сентября, 13:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На Украине у гимназиста из восьмого класса прямо во время урока остановилось сердце, до приезда скорой помощи его реанимировали школьная медсестра и инженер по охране труда. Об инциденте сообщил в "Фейсбуке" директор регионального Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко.

"Сегодня две бригады спасли жизнь 14-летнему парню, которому прямо на уроке стало плохо. Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с неплохим на тот момент прогнозом. Пусть у него всё будет хорошо", написал Малашенко.

Также он выразил благодарность и уважение коллегам, которые проводили реанимационные мероприятия. Отмечается, что мальчик сейчас находится в больнице.

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Ранее на Украине дедушка первоклассника умер прямо на школьной линейке. Старику пытались оказать первую помощь и провести реанимацию, однако пенсионер не дожил до приезда скорой.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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