Девушка погибла, сорвавшись с заброшенного колеса обозрения на Урале

Трагедией завершилась прогулка 22-летней девушки к заброшенному колесу обозрения в городе Асбесте Свердловской области. Девушка находилась там с молодым человеком.

"Тревожное сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции Асбеста от единой диспетчерской службы по линии 112 сегодня в 08:17 утра. Колесо обозрения, где случилась беда, уже много лет не работает. Там всё заржавело и пришло в негодность, но для местной молодёжи этот объект по-прежнему является притягательным", — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по региону Валерий Горелых.

В какой-то момент девушка сорвалась с высоты, парень попытался её спасти, но не удержал. Пострадавшая была доставлена в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Её перевели в реанимацию, однако спасти пациентку не удалось.