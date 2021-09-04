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Девушка погибла, сорвавшись с заброшенного колеса обозрения на Урале

Пострадавшая попала в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, но спасти её не удалось.

4 сентября, 14:08

Фото © Соцсети

Трагедией завершилась прогулка 22-летней девушки к заброшенному колесу обозрения в городе Асбесте Свердловской области. Девушка находилась там с молодым человеком.

"Тревожное сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции Асбеста от единой диспетчерской службы по линии 112 сегодня в 08:17 утра. Колесо обозрения, где случилась беда, уже много лет не работает. Там всё заржавело и пришло в негодность, но для местной молодёжи этот объект по-прежнему является притягательным", — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по региону Валерий Горелых.

В какой-то момент девушка сорвалась с высоты, парень попытался её спасти, но не удержал. Пострадавшая была доставлена в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Её перевели в реанимацию, однако спасти пациентку не удалось.

В Новокузнецке полиция нашла женщину, спасшую выпавшего из окна малыша

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А ранее Лайф рассказывал, что в Ленобласти четырёхлетний малыш разбился насмерть при падении с 16-го этажа. Это произошло в выходной день, мать ребёнка в момент трагедии находилась в другой комнате.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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