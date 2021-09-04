Под Воронежем инспектор ПДН выпрашивала психотропы для "больной бабушки", но отдавала любовнику

В Воронежской области инспектор по делам несовершеннолетних выпрашивала у врачей рецепты на покупку лекарственного препарата, который вызывает состояние, похожее на наркотическое опьянение, и отдавала своему сожителю для "расслабления".

Как стало известно Лайфу, 32-летняя Наталья З. в течение нескольких месяцев в форменной одежде ходила в районную больницу к врачам и просила их выписать рецепт на препарат, который принимают эпилептики. Правонарушительница призналась следователям, что докторам она рассказывала историю про свою якобы больную бабушку из Казахстана, страдающую от эпилепсии, которая без российских документов не может получить лекарство. Сочувствующие врачи в общей сложности выдали ей десять рецептурных бланков на аптечный наркотик. Психотропы она отдавала своему ранее судимому 25-летнему любовнику, который ничем не болел и таким образом хотел отдохнуть.

В отношении теперь уже бывшего районного инспектора ПДН ОМВД России капитана полиции Натальи З., совершившей должностное преступление, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта". После того как стало известно о правонарушении, девушку уволили с работы в связи с проступком, порочащим честь сотрудника органов внутренних дел.