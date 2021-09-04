В Раде рассказали о "космической" просьбе Зеленского к Байдену

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал о просьбе президента Украины Владимира Зеленского, которую тот озвучил во время встречи с американским лидером Джо Байденом. По словам нардепа, он передал Вашингтону план по трансформации Украины, который среди прочего предполагает участие Киева в космических программах NASA.

Речь идёт о проекте "Артемида" по совершению пилотируемых полётов на поверхность Луны, а в будущем и на Марс. Гончаренко также опубликовал список проектов из плана по трансформации Украины. По его словам, помимо участия в космических программах в Незалежной просят американских инвестиций на создание дата-центров компаний Amazon, Google и Microsoft, на строительство киевской окружной дороги и на основание крупного фонда для IT-проектов. В офисе Зеленского эти данные пока не комментировали.