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В Раде рассказали о "космической" просьбе Зеленского к Байдену

Также Незалежная просит американских инвестиций на создание дата-центров компаний Amazon, Google и Microsoft.

4 сентября, 15:03
<p>Владимир Зеленский и Билл Нельсон. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@ZelenskyyUa</a></p>

Владимир Зеленский и Билл Нельсон. Фото © Twitter / @ZelenskyyUa

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал о просьбе президента Украины Владимира Зеленского, которую тот озвучил во время встречи с американским лидером Джо Байденом. По словам нардепа, он передал Вашингтону план по трансформации Украины, который среди прочего предполагает участие Киева в космических программах NASA.

Речь идёт о проекте "Артемида" по совершению пилотируемых полётов на поверхность Луны, а в будущем и на Марс. Гончаренко также опубликовал список проектов из плана по трансформации Украины. По его словам, помимо участия в космических программах в Незалежной просят американских инвестиций на создание дата-центров компаний Amazon, Google и Microsoft, на строительство киевской окружной дороги и на основание крупного фонда для IT-проектов. В офисе Зеленского эти данные пока не комментировали.

Путин заявил, что оценивать результаты президентства Зеленского должны украинцы

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Ранее Лайф сообщал, что визит Зеленского в Вашингтон совпал с испытательным пуском ракеты Alpha. Тогда на Украине из взрыва ракеты сделали национальное шоу и не забыли вспомнить Россию.

Авторы
Ирина Фальке

Ирина Фальке

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