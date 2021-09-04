Арестованного Швейцарией россиянина подозревают во вмешательстве в выборы США

Россиянина Владислава Клюшина, задержанного в Швейцарии в марте этого года, власти США намерены обвинить во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на его адвоката Оливера Сирика.

Суд Швейцарии арестовал Клюшина по запросу США, где он официально обвиняется в финансовых махинациях на десятки миллионов долларов. Россиянину грозит экстрадиция в Штаты, однако, по словам его адвоката, материалы уголовного дела засекречены, что крайне нехарактерно для подобных обвинений. Юрист считает, что сделано это для того, чтобы скрыть политические мотивы США, которые помешали бы выдачи Клюшина швейцарской стороной.