Арестованного Швейцарией россиянина подозревают во вмешательстве в выборы США
Его адвокат считает, что Штаты намерено скрывают свои политические мотивы, чтобы вопрос об экстрадиции мужчины был решён в их пользу.
Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV
Россиянина Владислава Клюшина, задержанного в Швейцарии в марте этого года, власти США намерены обвинить во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на его адвоката Оливера Сирика.
Суд Швейцарии арестовал Клюшина по запросу США, где он официально обвиняется в финансовых махинациях на десятки миллионов долларов. Россиянину грозит экстрадиция в Штаты, однако, по словам его адвоката, материалы уголовного дела засекречены, что крайне нехарактерно для подобных обвинений. Юрист считает, что сделано это для того, чтобы скрыть политические мотивы США, которые помешали бы выдачи Клюшина швейцарской стороной.
Напомним, что расследование предполагаемых попыток России повлиять на президентские выборы в США началось ещё в мае 2017 года. Занимавший тогда кресло президента Дональд Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо скрытых контактах с российскими властями во время предвыборной кампании, что впоследствии подтвердил доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который провёл масштабное двухлетнее расследование. При этом Мюллер остался при мнении, что Москва всё же "вмешивалась" в предвыборный процесс.
Комментариев: 0