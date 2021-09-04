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Зажатый лифтом поводок едва не задушил собаку в многоэтажке, но её чудом спас очевидец

Незадачливая хозяйка успела доехать до 16-го этажа, после чего заметила отсутствие питомца и вернулась.

4 сентября, 15:19

В Москве прохожий спас собаку с застрявшим в лифте поводком. Видео © Telegram / "Новости Москвы"

Молодой человек спас собаку, которая чуть не стала жертвой собственного поводка, застрявшего в лифте одной из столичных многоэтажек. Видео случившегося опубликовал телеграм-канал "Новости Москвы".

На опубликованных в Сети кадрах видно, как в лифт одной из столичных многоэтажек заходит женщина. Двери кабинки закрываются, и в этот момент виден еле заметный поводок, на другом конце которого — собака. Неизвестно, забыла ли хозяйка про своего питомца или же думала, что пёс зашёл вместе с ней, но после того, как двери закрылись, собака осталась снаружи лифта и буквально повисла на зажатом лифтом поводке. В этот момент в подъезд вошёл парень и сразу же бросился на помощь псу, отцепив от поводка, который остался висеть из щели в дверях лифта. Вместе с собакой на руках он дождался, пока незадачливая хозяйка вернётся с 16-го этажа, после чего передал женщине её питомца.

Жительница Пскова случайно отрубила себе пальцы исправным лифтом, когда пыталась "спасти" свою собаку

Жительница Пскова случайно отрубила себе пальцы исправным лифтом, когда пыталась "спасти" свою собаку

Ранее Лайф рассказывал, что в Сочи компания молодых людей спасла пса, который не мог выбраться из водоёма из-за высоких стенок цоколя.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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