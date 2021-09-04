Зажатый лифтом поводок едва не задушил собаку в многоэтажке, но её чудом спас очевидец

На опубликованных в Сети кадрах видно, как в лифт одной из столичных многоэтажек заходит женщина. Двери кабинки закрываются, и в этот момент виден еле заметный поводок, на другом конце которого — собака. Неизвестно, забыла ли хозяйка про своего питомца или же думала, что пёс зашёл вместе с ней, но после того, как двери закрылись, собака осталась снаружи лифта и буквально повисла на зажатом лифтом поводке. В этот момент в подъезд вошёл парень и сразу же бросился на помощь псу, отцепив от поводка, который остался висеть из щели в дверях лифта. Вместе с собакой на руках он дождался, пока незадачливая хозяйка вернётся с 16-го этажа, после чего передал женщине её питомца.