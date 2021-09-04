Захарова оценила угрозы США отомстить за гибель американцев в Кабуле
Она напомнила, с какой целью Штаты пришли в эту ближневосточную страну.
Фото © Официальный сайт МИД России
Заявление США о намерении отомстить за гибель американцев при взрыве у аэропорта Кабула является не чем иным, как попыткой свести счёты за собственные провалы. Такое мнение озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы уже слышим заявления из Вашингтона о том, что они будут мстить за то, что было устроено в Кабуле вокруг аэропорта, в аэропорту, когда погибли граждане США, там погибли и граждане Афганистана. Нужно напомнить, что США находились там именно с миссией возмездия, 20 лет они эту миссию именно возмездия осуществляли. Получается, теперь они будут мстить за то, что провалилась их прежняя миссия отмщения", — сказала она в эфире "Радио России".
Напомним, 26 августа у воздушной гавани Кабула прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. При этом в Пентагоне заявили, что взрыв был один. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ*. В результате ЧП погибло порядка 200 афганцев. Кроме того, этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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