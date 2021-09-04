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В Афганистане появилась запретная зона для женщин

Территория находится на северо-западе страны и является одним из её главных производственных центров.

4 сентября, 15:47
<p>Фото © Getty Images / Majid Saeedi </p>

Фото © Getty Images / Majid Saeedi

Радикальное движение "Талибан"* ввело ограничение на нахождение женщин на территории промышленных предприятий в провинции Герат. Об этом сообщает местный портал Pajhwok.

Герат находится на северо-западе страны и является одним из главных производственных центров Афганистана. Около 300 предприятий в этой провинции занимаются производством продуктов.

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Напомним, ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны. Уже известно, что новым премьер-министром Афганистана станет лидер данного радикального движения. Консультации по формированию нового кабмина находятся на завершающей стадии. Ранее СМИ сообщили, что "Талибан" сформировал новое Правительство Афганистана, где большую часть ключевых мест заняли представители самого радикального движения.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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