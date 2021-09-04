В Афганистане появилась запретная зона для женщин

Радикальное движение "Талибан"* ввело ограничение на нахождение женщин на территории промышленных предприятий в провинции Герат. Об этом сообщает местный портал Pajhwok.

Герат находится на северо-западе страны и является одним из главных производственных центров Афганистана. Около 300 предприятий в этой провинции занимаются производством продуктов.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.