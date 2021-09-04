Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября 2021, 18:50

Командующий Сухопутными войсками Мьянмы восхитился российскими танками Т-72

Фото © Wikipedia

Фото © Wikipedia

Также он отметил, что военные ведомства двух стран состоят в хороших отношениях.

Заместитель главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы, командующий Сухопутными войсками вице-старший генерал Со Вин назвал российские танки Т-72 замечательными и рассказал об участии страны в Армейских международных играх.

"Мьянма принимает участие в Армейских международных играх в четвёртый раз, что говорит о нашем сотрудничестве с Россией и хороших отношениях между нашими военными ведомствами", — сказал Со Вин.

Ранее Лайф рассказывал, что иностранцев привёл в восторг "танковый балет" на форуме "Армия-2021". В комментариях к ролику, который был опубликован телеканалом RT, один из пользователей написал, что ему нравится, "как танки "танцуют" вместе с артистами на заднем фоне". Другой комментатор просто назвал это зрелище прекрасным.

Шойгу заявил о желании военных РФ сразиться на Армейских играх с американцами
Шойгу заявил о желании военных РФ сразиться на Армейских играх с американцами
BannerImage
Дарья Дьячкова
  • Новости
  • Армейские игры
  • танки
  • Мьянма
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar