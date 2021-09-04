Командующий Сухопутными войсками Мьянмы восхитился российскими танками Т-72

"Мьянма принимает участие в Армейских международных играх в четвёртый раз, что говорит о нашем сотрудничестве с Россией и хороших отношениях между нашими военными ведомствами" , — сказал Со Вин.

Ранее Лайф рассказывал, что иностранцев привёл в восторг "танковый балет" на форуме "Армия-2021". В комментариях к ролику, который был опубликован телеканалом RT, один из пользователей написал, что ему нравится, "как танки "танцуют" вместе с артистами на заднем фоне". Другой комментатор просто назвал это зрелище прекрасным.