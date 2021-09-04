Командующий Сухопутными войсками Мьянмы восхитился российскими танками Т-72

Также он отметил, что военные ведомства двух стран состоят в хороших отношениях.

Заместитель главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы, командующий Сухопутными войсками вице-старший генерал Со Вин назвал российские танки Т-72 замечательными и рассказал об участии страны в Армейских международных играх.

"Мьянма принимает участие в Армейских международных играх в четвёртый раз, что говорит о нашем сотрудничестве с Россией и хороших отношениях между нашими военными ведомствами", — сказал Со Вин.