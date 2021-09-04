Командующий Сухопутными войсками Мьянмы восхитился российскими танками Т-72
Также он отметил, что военные ведомства двух стран состоят в хороших отношениях.
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Заместитель главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы, командующий Сухопутными войсками вице-старший генерал Со Вин назвал российские танки Т-72 замечательными и рассказал об участии страны в Армейских международных играх.
"Мьянма принимает участие в Армейских международных играх в четвёртый раз, что говорит о нашем сотрудничестве с Россией и хороших отношениях между нашими военными ведомствами", — сказал Со Вин.
Ранее Лайф рассказывал, что иностранцев привёл в восторг "танковый балет" на форуме "Армия-2021". В комментариях к ролику, который был опубликован телеканалом RT, один из пользователей написал, что ему нравится, "как танки "танцуют" вместе с артистами на заднем фоне". Другой комментатор просто назвал это зрелище прекрасным.
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