Российские военные победили в танковом биатлоне на АрМИ-2021

Российские военнослужащие одержали победу в конкурсе "Танковый биатлон" на Армейских международных играх (АрМИ-2021), сообщило Министерство обороны России.

"Команда России одержала победу в конкурсе "Танковый биатлон" АрМИ, который проводился на подмосковном полигоне Алабино", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в финальном этапе "Эстафета" российские танковые экипажи прошли трассу за 1 час 36 минут 49 секунд и оказались быстрее остальных команд. На 10 минут и 31 секунду позднее финишировали танкисты Китая, третье место заняла сборная Казахстана, а четвёртое — команда Азербайджана.