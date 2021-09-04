Российские военные победили в танковом биатлоне на АрМИ-2021
Они обогнали соперников из Китая, которые пришли вторыми, на целых 10,5 минуты.
Фото © Минобороны России
Российские военнослужащие одержали победу в конкурсе "Танковый биатлон" на Армейских международных играх (АрМИ-2021), сообщило Министерство обороны России.
"Команда России одержала победу в конкурсе "Танковый биатлон" АрМИ, который проводился на подмосковном полигоне Алабино", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в финальном этапе "Эстафета" российские танковые экипажи прошли трассу за 1 час 36 минут 49 секунд и оказались быстрее остальных команд. На 10 минут и 31 секунду позднее финишировали танкисты Китая, третье место заняла сборная Казахстана, а четвёртое — команда Азербайджана.
Ранее Лайф сообщал, что командующий Сухопутными войсками Мьянмы восхитился российскими танками Т-72. Также он отметил, что военные ведомства двух стран состоят в хороших отношениях.
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