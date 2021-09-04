Митрополит Иларион рассказал, где нужно искать достойного мужчину
Он отметил, что браки между прихожанами чаще всего очень прочные и долговечные.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Чтобы найти достойного мужчину и выйти замуж, женщинам стоит почаще ходить в храм и присматриваться к прихожанам мужского пола, которые участвуют в богослужении, посоветовал в эфире "России 24" председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Ходите на занятия по катехизации в воскресную школу, и я надеюсь, что вы обретёте там свою вторую половину", — сказал он, отвечая на вопрос телезрительницы.
Также Иларион рассказал, что знает много случаев, когда молодые люди знакомились во время церковной службы, а затем скрепляли себя узами брака. Митрополит отметил, что чаще всего браки между прихожанами очень прочные и долговечные.
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