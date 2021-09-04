Повстанцы в Панджшере показали видео с пленёнными после ожесточённого боя талибами

Лайф публикует видео с пленёнными отрядом сопротивления талибами. Видео © LIFE

Фронт национального сопротивления продолжает бороться за последнюю провинцию в Афганистане, не захваченную боевиками движения "Талибан"*. Командир отряда ополченцев сообщил Лайфу, что минувшей ночью талибы снова потерпели неудачу — они попали в засаду и потеряли много своих бойцов.

Как рассказал собеседник, в Хаваке за прошедший день было убито 600 членов радикального движения, ещё около тысячи человек было взято в плен, некоторые из них сдались сами.

Напомним, ранее представители талибов заявили о захвате единственной непокорённой провинции — Панджшера. Также появлялась информация о том, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд – младший покинули страну. Однако сам Салех опроверг эту информацию и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.