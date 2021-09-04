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Первая победа Карпина: Сборная России обыграла Кипр в отборе ЧМ-2022

Автором первого мяча национальной команды при новом наставнике стал Александр Ерохин.

4 сентября, 17:54

Фото © РФС

Сборная России по футболу одержала победу в матче отбора ЧМ-2022 над командой Кипра со счётом 2:0.

Первый гол в дебюте матча забил Александр Ерохин. До перерыва наша сборная имела ещё несколько моментов, однако увеличить преимущество не удалось.

Зато сделать это удалось во втором тайме. Отличился Рифат Жемалетдинов. Как итог наша сборная увозит три очка, а Валерий Карпин одерживает первую победу на посту главного тренера национальной команды.

Теперь в активе нашей команды 10 очков и промежуточное первое место. В следующем матче сборная России примет Мальту. Встреча состоится 7 сентября в Москве.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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