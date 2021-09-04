Сборная России по футболу одержала победу в матче отбора ЧМ-2022 над командой Кипра со счётом 2:0.

Первый гол в дебюте матча забил Александр Ерохин. До перерыва наша сборная имела ещё несколько моментов, однако увеличить преимущество не удалось.

Зато сделать это удалось во втором тайме. Отличился Рифат Жемалетдинов. Как итог наша сборная увозит три очка, а Валерий Карпин одерживает первую победу на посту главного тренера национальной команды.