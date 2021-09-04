Путин поприветствовал участников первых Игр стран СНГ

Президент России Владимир Путин выступил с приветственным словом для участников открытия первых Игр стран СНГ в Казани, которые стартуют 4 сентября. В них примут участие спортсмены до 23 лет из десяти стран. Всего будет разыграно 184 комплекта медалей по 16 видам спорта.

"Считаю идею организации Игр важной и востребованной инициативой, призванной объединить молодёжь СНГ вокруг ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни. И конечно, проведение этих масштабных соревнований будет содействовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества", — сказано в телеграмме главы государства на сайте Кремля.

Глава государства выразил уверенность, что данные Игры позволят молодым спортсменам продемонстрировать волевой характер и победный настрой, а также оценить свои способности и физическую подготовку. Он пообещал, что Россия сделает всё, чтобы Игры прошли на самом высоком уровне, стали настоящим праздником для участников и болельщиков, запомнились вдохновением честной спортивной борьбы и яркими эмоциями на трибунах.