Путин поприветствовал участников первых Игр стран СНГ
Глава государства отметил, что проведение таких масштабных соревнований будет содействовать укреплению международного сотрудничества.
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Президент России Владимир Путин выступил с приветственным словом для участников открытия первых Игр стран СНГ в Казани, которые стартуют 4 сентября. В них примут участие спортсмены до 23 лет из десяти стран. Всего будет разыграно 184 комплекта медалей по 16 видам спорта.
"Считаю идею организации Игр важной и востребованной инициативой, призванной объединить молодёжь СНГ вокруг ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни. И конечно, проведение этих масштабных соревнований будет содействовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества", — сказано в телеграмме главы государства на сайте Кремля.
Глава государства выразил уверенность, что данные Игры позволят молодым спортсменам продемонстрировать волевой характер и победный настрой, а также оценить свои способности и физическую подготовку. Он пообещал, что Россия сделает всё, чтобы Игры прошли на самом высоком уровне, стали настоящим праздником для участников и болельщиков, запомнились вдохновением честной спортивной борьбы и яркими эмоциями на трибунах.
Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков сообщил, что город может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Ранее о том, что Россия может претендовать на Олимпиаду-2036, заявлял министр спорта Олег Матыцин. По его словам, подготовка к Играм может стать важным фактором для развития всей страны.
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