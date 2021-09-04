Путин назвал АрМИ-2021 событием мирового масштаба
Он поздравил участников игр и добавил, что с каждым годом соревнования объединяют всё больше военнослужащих из России и других государств.
Фото © Минобороны России
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия АрМИ-2021 поприветствовал участников состязаний и отметил, что игры укрепили свои традиции. Соответствующая телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
"Стартовав в 2015 году, за прошедшее время Армейские игры укрепили свои традиции, стали событием поистине мирового масштаба", — отметил президент.
Путин подчеркнул, что с каждым годом игры объединяют всё больше военнослужащих из России и других государств, предоставляют им возможность продемонстрировать выучку, мастерство, сплочённость, а также умение грамотно и оперативно решать ответственные задачи. По его убеждению, Армейские игры внесут весомый вклад в развитие международного военно-технического сотрудничества.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные победили в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2021. Они обогнали соперников из Китая, которые пришли вторыми, на целых 10,5 минуты.
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