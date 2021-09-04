Путин назвал АрМИ-2021 событием мирового масштаба

Президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия АрМИ-2021 поприветствовал участников состязаний и отметил, что игры укрепили свои традиции. Соответствующая телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Стартовав в 2015 году, за прошедшее время Армейские игры укрепили свои традиции, стали событием поистине мирового масштаба", — отметил президент.

Путин подчеркнул, что с каждым годом игры объединяют всё больше военнослужащих из России и других государств, предоставляют им возможность продемонстрировать выучку, мастерство, сплочённость, а также умение грамотно и оперативно решать ответственные задачи. По его убеждению, Армейские игры внесут весомый вклад в развитие международного военно-технического сотрудничества.