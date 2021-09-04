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Путин назвал АрМИ-2021 событием мирового масштаба

Он поздравил участников игр и добавил, что с каждым годом соревнования объединяют всё больше военнослужащих из России и других государств.

4 сентября, 16:33
<p>Фото © <a href="https://mil.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны России</a></p>

Фото © Минобороны России

Президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия АрМИ-2021 поприветствовал участников состязаний и отметил, что игры укрепили свои традиции. Соответствующая телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Стартовав в 2015 году, за прошедшее время Армейские игры укрепили свои традиции, стали событием поистине мирового масштаба", — отметил президент.

Путин подчеркнул, что с каждым годом игры объединяют всё больше военнослужащих из России и других государств, предоставляют им возможность продемонстрировать выучку, мастерство, сплочённость, а также умение грамотно и оперативно решать ответственные задачи. По его убеждению, Армейские игры внесут весомый вклад в развитие международного военно-технического сотрудничества.

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Ранее Лайф сообщал, что российские военные победили в "Танковом биатлоне" на АрМИ-2021. Они обогнали соперников из Китая, которые пришли вторыми, на целых 10,5 минуты.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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