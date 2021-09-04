Джимми Пейдж представил в Венеции фильм о Led Zeppelin

Рок-музыкант, композитор и один из участников британской группы Led Zeppelin, Джимми Пейдж, приехал на 78-й Венецианский кинофестиваль для презентации ленты "Становясь Led Zeppelin" о легендарной музыкальной команде. Он пообщался с журналистами в ходе пресс-конференции.

По словам Пейджа, авторы данной кинокартины были единственными из предлагавших снять фильм о Led Zeppelin, кто хотел создать ленту именно о музыке, не фокусируясь на других аспектах. В получившемся произведении есть все вопросы о группе и её стиле. В частности, музыкант Led Zeppelin подчеркнул особую и отличительную роль импровизации в деятельности участников коллектива.

"Вы и так уже многое поняли о нашей музыке, но сейчас сможете понять ещё больше", — сказал Пейдж в ответ на вопрос канадского журналиста о новизне фильма.

Помимо Джимми Пейджа в пресс-конференции приняли участие создатели "Становясь Led Zeppelin" Бернард Макмахон и Эллисон Маккарди. Они сообщили об огромной и скрупулёзно проделанной работе с архивами и материалами для сбора фактуры. Неоднократно приходилось обращаться за помощью к частным коллекционерам и фанатам творчества группы.

"Это и история успеха. Мы стремились создать новый тип кино, где документальность утопает в мюзикле. Мы хотели переплести истории четырёх участников группы до и после её создания", — объяснил Макмахон.