Президент США Джо Байден во время своего выступления рассказывал о межконфессиональной свадьбе своей дочери, но во время монолога у него случился "провал в памяти", который вызвал бурю критики со стороны зрителей телеканала Fox News.

На церемонии бракосочетания решено было совместить католические и еврейские традиции. По словам Байдена, молодожёны и гости участвовали в танце. Но вот его название он никак вспомнить не мог и попытался объяснить словами "где поднимают стулья".

"Меня сейчас подвела память... Какую песню играют, когда сидят на стульях, наверху? Я не могу вспомнить. Там была именно эта песня... Я занимаю слишком много вашего времени", — сказал глава Белого дома, чем привёл американцев в ярость.

Некоторые пользователи поиронизировали над ситуацией, отметив, что цитата президента определённо войдёт в историю, и порадовавшись, что Байден хотя бы вспомнил, что у него есть дочь. Однако не все поддержали такой оптимистичный настрой, многие обеспокоились состоянием человека, занимающего пост президента их страны.

"Немного пугает. Это сейчас нам весело, но, мне кажется, он может быть опасен для всего мира", "Мне 64, и я никогда так не беспокоился за безопасность нашей страны", "Посмотрите на начало его выступления, он закрывает глаза и пытается сосредоточиться. Скорее это вызывает беспокойство", — гласят самые "безобидные" комментарии телезрителей.

Один из пользователей отметил, что президент просто не сумел правильно выйти из ситуации, ему нужно было признаться, что песня вылетела из головы и говорить дальше, но он уделил этому гораздо больше времени, чем было нужно.