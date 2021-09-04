Сборная России забила первый гол под руководством Карпина

Полузащитник Александр Ерохин сделал первый гол для сборной России по футболу под руководством главного тренера Валерия Карпина, который сменил на месте наставника Станислава Черчесова. Это гостевой матч пятого тура отборочного турнира чемпионата мира – 2022 против команды Кипра.

Ерохин открыл счёт на шестой минуте. Мяч он получил от форварда Фёдора Смолова в правой части штрафной площади и пробил в левый от себя угол ворот соперника.

Напомним, что встреча проходит на стадионе ГСП (гимнастическая ассоциация "Панкиприя") в кипрском районе Никосия. Кстати, этот мяч стал вторым для полузащитника за российскую команду.