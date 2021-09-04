Сборная России забила первый гол под руководством Карпина
Это гостевой матч на стадионе на Кипре в ходе отборочного тура для чемпионата мира – 2022.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Полузащитник Александр Ерохин сделал первый гол для сборной России по футболу под руководством главного тренера Валерия Карпина, который сменил на месте наставника Станислава Черчесова. Это гостевой матч пятого тура отборочного турнира чемпионата мира – 2022 против команды Кипра.
Ерохин открыл счёт на шестой минуте. Мяч он получил от форварда Фёдора Смолова в правой части штрафной площади и пробил в левый от себя угол ворот соперника.
Напомним, что встреча проходит на стадионе ГСП (гимнастическая ассоциация "Панкиприя") в кипрском районе Никосия. Кстати, этот мяч стал вторым для полузащитника за российскую команду.
Ранее Лайф рассказывал, что сборная России сыграла вничью с Хорватией в первом матче Карпина. За весь матч обе команды создали буквально несколько острых моментов, которые не привели к голам. После Кипра российские футболисты 7 сентября примут в Москве на "Открытие-арене" команду Мальты.
Комментариев: 0