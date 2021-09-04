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Байден посетит наиболее пострадавшие от урагана "Ида" Нью-Йорк и Нью-Джерси

Как сообщалось ранее, стихия унесла жизни по меньшей мере 45 человек в нескольких штатах.

4 сентября, 17:17
<p>Фото © ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS</p>

Фото © ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS

Президент США Джо Байден 7 сентября посетит город Мэнвилл, штат Нью-Джерси, и нью-йоркский район Куинс, которые пострадали от разрушительного урагана "Ида", обрушившегося на Штаты в последние дни августа.

"Во вторник, 7 сентября, президент посетит Мэнвилл, штат Нью-Джерси, и Куинс, Нью-Йорк, чтобы оценить ущерб, нанесённый ураганом "Ида", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Пилоты показали видео из эпицентра разрушительного урагана "Ида"

Пилоты показали видео из эпицентра разрушительного урагана "Ида"

Напомним, что первым удар непогоды принял на себя штат Луизиана, где без света осталось более 700 тысяч человек. Там же сообщалось и о первой жертве урагана. На фоне этого президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате, распорядившись предоставить федеральную помощь для ликвидации последствий катаклизма.

Пройдя по Луизиане, "Ида" обрушилась на штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, где в общей сложности жертвами стали почти 40 человек. Сильные ливни затопили нью-йоркскую подземку, а в соседнем штате прошёл торнадо, разрушив сотни домов. В обоих регионах власти ввели режим ЧС.

Потоп второй раз смывает Новый Орлеан с лица земли: Почему ураган "Ида" нанесёт ущерб штату больше, чем предыдущая катастрофа в 2005 году

Потоп второй раз смывает Новый Орлеан с лица земли: Почему ураган "Ида" нанесёт ущерб штату больше, чем предыдущая катастрофа в 2005 году

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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