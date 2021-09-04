Байден посетит наиболее пострадавшие от урагана "Ида" Нью-Йорк и Нью-Джерси

Президент США Джо Байден 7 сентября посетит город Мэнвилл, штат Нью-Джерси, и нью-йоркский район Куинс, которые пострадали от разрушительного урагана "Ида", обрушившегося на Штаты в последние дни августа.

"Во вторник, 7 сентября, президент посетит Мэнвилл, штат Нью-Джерси, и Куинс, Нью-Йорк, чтобы оценить ущерб, нанесённый ураганом "Ида", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Пройдя по Луизиане, "Ида" обрушилась на штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, где в общей сложности жертвами стали почти 40 человек. Сильные ливни затопили нью-йоркскую подземку, а в соседнем штате прошёл торнадо, разрушив сотни домов. В обоих регионах власти ввели режим ЧС.