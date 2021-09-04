Байден посетит наиболее пострадавшие от урагана "Ида" Нью-Йорк и Нью-Джерси
Как сообщалось ранее, стихия унесла жизни по меньшей мере 45 человек в нескольких штатах.
Фото © ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS
Президент США Джо Байден 7 сентября посетит город Мэнвилл, штат Нью-Джерси, и нью-йоркский район Куинс, которые пострадали от разрушительного урагана "Ида", обрушившегося на Штаты в последние дни августа.
"Во вторник, 7 сентября, президент посетит Мэнвилл, штат Нью-Джерси, и Куинс, Нью-Йорк, чтобы оценить ущерб, нанесённый ураганом "Ида", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Напомним, что первым удар непогоды принял на себя штат Луизиана, где без света осталось более 700 тысяч человек. Там же сообщалось и о первой жертве урагана. На фоне этого президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате, распорядившись предоставить федеральную помощь для ликвидации последствий катаклизма.
Пройдя по Луизиане, "Ида" обрушилась на штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, где в общей сложности жертвами стали почти 40 человек. Сильные ливни затопили нью-йоркскую подземку, а в соседнем штате прошёл торнадо, разрушив сотни домов. В обоих регионах власти ввели режим ЧС.
Комментариев: 0