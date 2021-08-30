Как и 16 лет назад, город Новый Орлеан в американском штате Луизиана принял на себя очередной удар стихии. Ураган "Ида" — один из сильнейших за последние 150 лет, получил четвёртую степень опасности из пяти. Об этом заявил губернатор штата Джон Белл Эдвардс, по его словам, это сильнейший из всех штормов, которые удалось пережить с 1850-х годов.

Президент США Джозеф Байден обратился к жителям Луизианы и призвал принять меры предосторожности. — Я хочу вновь подчеркнуть, что это будет разрушительный ураган, буря, угрожающая человеческим жизням. Поэтому, пожалуйста, все вы, ребята, — в Луизиане, Миссисипи и, бог знает, возможно, ещё дальше на восток — примите меры предосторожности, — сказал президент США.

Однако больших жертв в сравнении с 2005-м, когда в результате удара урагана "Катрина" погибли 1800 человек, удалось избежать. На этот раз сообщается только об одном погибшем. Электричества лишились более миллиона человек в Луизиане и около 40 тысяч жителей в соседнем штате Миссисипи — главная передающая башня, питающая город, рухнула в реку. Было эвакуировано 390 тысяч жителей, остальных призвали не покидать жилища.

Эпические кадры потопа собирают в Сети миллионы просмотров. "Ида" обрушилась на Новый Орлеан на скорости 230 км/ч. Улицы превратились в морские заливы. Ветер был настолько силён, что даже сумел обернуть течение крупнейшей реки Северной Америки Миссисипи вспять, тем самым увеличив приход воды. Выламывая портовые и береговые укрепления и причалы, вода понеслась на север, унося с собой городскую инфраструктуру, захлебнувшиеся автомобили и корабли.

При этом разрушения, причиняемые ураганом, могут усугубляться человеческим фактором. Как заметил политолог Александр Роджерс, в условиях, когда разрушены линии электропередачи, затоплены улицы и перевёрнуты машины, выходят мародёры.

— Этот ураган способен вызвать очередную волну мародёрства, как это было в 2005 году после "Катрины". Вообще, это весьма распространённое явление, когда после стихийных бедствий люди начинают грабить магазины. Многим, конечно, нужно как-то выживать в условиях, когда всё потеряно, но другие пользуются тем, что власти просто не контролируют ситуацию. А усугубится всё это тем, что (в штате. — Прим. Лайфа) благополучно сокращали полицейских и продвигали движение BLM, так что многие уже просто привыкли к тому, что мародёрство — это норма, а тут такой повод. Весьма вероятно, что мы ещё услышим о всплеске преступности в этом штате, — отметил эксперт.

Местные жители в ужасе запечатлевают, как маленькие, некрепкие южные домики Нового Орлеана сносятся целиком: под натиском стихии слетает крыша, а после складываются стены. Пользователь "Твиттера" Jim Tang пишет: "С задней стороны дома. Сильные порывы ветра, самые сильные, какие я когда-либо видел".

Интернет переполнен видеороликами пострадавших горожан. Впечатляюще выглядят кадры, когда стихия прижимает к земле огромные дубы, вырывая их с корнем. Так, Эрик Блейк пишет: "Мандевиль сильно пострадал от "Иды" — это недалеко от Голден-Глена. Почти в каждом доме есть дерево, на нём или рядом с ним. Это ужасно..."

Ураганы для субтропического климата Луизианы не редкость, отметил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. По его словам, на Южное побережье США каждый год в конце августа и начале сентября с разной интенсивностью приходят ураганы. Если они заходят со стороны Восточного побережья, то остаются незамеченными, если со стороны Мексиканского залива, то бывают очень мощными.

— В ближайшей истории США было два знаковых урагана. Первый — "Эндрю" в 1992-м, тогда он сильно поспособствовал тому, чтобы престиж администрации Джорджа Буша — старшего упал. Многие полагают, что неуверенность, с которой федеральное правительство боролось с последствиями, сказалась на выборах. Второй ураган — это "Катрина" в 2005 году, которая также подвела черту под работой администрации Джорджа Буша — младшего. Сыграла роль бездеятельность федерального правительства, символом этой беспомощности стали кадры крокодилов, пожирающих трупы жителей Нового Орлеана. Нынешний ураган "Ида", по предварительным оценкам, может нанести ущерб в более чем 200 миллиардов долларов, что существенно больше урона, причинённого "Катриной". Конечно, учитывая текущую политическую ситуацию, преодоление последствий станет серьёзным испытанием для администрации Байдена, — подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что, в отличие от катастрофической ситуации 2005 года, в этот раз ураган принёс только разрушения ландшафта, потерю транспорта, домов и инфраструктуры. Многочисленных человеческих жертв, как это было полтора десятка лет назад, пока удалось избежать. Скорее всего, на ситуацию повлияли меры, предпринятые правительством после предыдущего пятибалльного урагана "Катрина": возведение системы дамб, насосов и затворов, рассчитанных на наводнение. Общая длина сооружений составила 400 километров, а стоимость оценивали в 14,5 миллиарда долларов.