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В Екатеринбурге ОМОН оцепил цыганский посёлок

Сотрудникам отряда особого назначения поручено переписать жителей населённого пункта.

4 сентября, 17:13
<p>Фото © ТАСС / Таисия Воронцова</p>

Фото © ТАСС / Таисия Воронцова

В Екатеринбурге сотрудники ОМОНа оцепили цыганский посёлок, который находится недалеко от торгового центра "Радуга-парк". Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

"Этот район стал сильно криминализирован — много краж и мошенничества. ОМОН и сотрудники полиции приняли решение устроить профилактический рейд и переписать жителей посёлка. Если кто-то будет подходить по ориентировкам, его увезут в отдел",  сказал собеседник портала.

Сообщается, что сотрудники отряда особого назначения заблокировали местным жителям выходы и оцепили улицу Шекспира.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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