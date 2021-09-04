В Екатеринбурге ОМОН оцепил цыганский посёлок
Сотрудникам отряда особого назначения поручено переписать жителей населённого пункта.
Фото © ТАСС / Таисия Воронцова
В Екатеринбурге сотрудники ОМОНа оцепили цыганский посёлок, который находится недалеко от торгового центра "Радуга-парк". Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых ведомствах.
"Этот район стал сильно криминализирован — много краж и мошенничества. ОМОН и сотрудники полиции приняли решение устроить профилактический рейд и переписать жителей посёлка. Если кто-то будет подходить по ориентировкам, его увезут в отдел", — сказал собеседник портала.
Сообщается, что сотрудники отряда особого назначения заблокировали местным жителям выходы и оцепили улицу Шекспира.
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