В Екатеринбурге ОМОН оцепил цыганский посёлок

В Екатеринбурге сотрудники ОМОНа оцепили цыганский посёлок, который находится недалеко от торгового центра "Радуга-парк". Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

"Этот район стал сильно криминализирован — много краж и мошенничества. ОМОН и сотрудники полиции приняли решение устроить профилактический рейд и переписать жителей посёлка. Если кто-то будет подходить по ориентировкам, его увезут в отдел", — сказал собеседник портала.

Сообщается, что сотрудники отряда особого назначения заблокировали местным жителям выходы и оцепили улицу Шекспира.