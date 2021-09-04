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Особый налоговый режим на Курилах может быть введён до конца года

Цель проекта — сделать острова привлекательными для зарубежных инвесторов.

4 сентября, 17:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Особый налоговый режим на Курилах, о котором рассказал президент РФ Владимир Путин в рамках ВЭФ, предполагающий набор льгот и стимулов для бизнеса, планируется создать до конца 2021 года. Об этом телеканалу РБК сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Налоговый режим мы на Курилах должны ввести до наступления следующего года. Надеюсь, до конца 2021 года мы эту работу проведём. Первые очевидные кандидаты на новые проекты это рыбная отрасль, для переработки рыбы. Это минтай, сайра, краб, производство филе, производство консервов", сказал Чекунков.

Он добавил, что также рассматривается работа над более технологичными проектами. Это производство омега-3, фармсубстанций, переработка печени краба. Министр отметил, что вторым кандидатом на новые проекты будет туристическая отрасль. В отношении условий для зарубежных компаний Чекунков сказал, что "должен быть хороший симбиоз" с российскими инвесторами, и отметил, что "необходимо кооперироваться и приглашать партнёров".

Названо условие для создания особого налогового режима на Курилах

Названо условие для создания особого налогового режима на Курилах

Ранее Путин заявил о введении беспрецедентных налоговых льгот на Курилах. Глава государства подчеркнул, что параметры налоговой нагрузки, стоимости заёмного капитала, качества госуслуг для бизнеса здесь должны быть лучшими в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал, что цель проекта — сделать острова привлекательными для зарубежных инвесторов.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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