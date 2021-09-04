Особый налоговый режим на Курилах может быть введён до конца года

Особый налоговый режим на Курилах, о котором рассказал президент РФ Владимир Путин в рамках ВЭФ, предполагающий набор льгот и стимулов для бизнеса, планируется создать до конца 2021 года. Об этом телеканалу РБК сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Налоговый режим мы на Курилах должны ввести до наступления следующего года. Надеюсь, до конца 2021 года мы эту работу проведём. Первые очевидные кандидаты на новые проекты — это рыбная отрасль, для переработки рыбы. Это минтай, сайра, краб, производство филе, производство консервов", — сказал Чекунков.

Он добавил, что также рассматривается работа над более технологичными проектами. Это производство омега-3, фармсубстанций, переработка печени краба. Министр отметил, что вторым кандидатом на новые проекты будет туристическая отрасль. В отношении условий для зарубежных компаний Чекунков сказал, что "должен быть хороший симбиоз" с российскими инвесторами, и отметил, что "необходимо кооперироваться и приглашать партнёров".