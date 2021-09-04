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Талибы начали вычислять афганских проституток на порносайтах, чтобы казнить их

Остервенение вызывают у боевиков соотечественницы, которые занимаются сексом с европейцами.

4 сентября, 17:37
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Представители "Талибана"* начали изучать порносайты для вычисления афганских проституток. Женщинам лёгкого поведения грозит смертная казнь. Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на источники в движении.

Боевики по кадрам пытаются определить место, где снимались видеоролики, и узнать информацию в местных борделях. Остервенение вызывают у представителей "Талибана" афганские женщины, которые занимаются сексом с европейцами.

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Ранее сообщалось, что в Кабуле женщины вышли на протестную акцию, требуя равноправия. Участники радикального движения "Талибан" применили слезоточивый газ и начали стрелять в воздух, чтобы разогнать афганских активисток.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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