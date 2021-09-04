Талибы начали вычислять афганских проституток на порносайтах, чтобы казнить их

Представители "Талибана"* начали изучать порносайты для вычисления афганских проституток. Женщинам лёгкого поведения грозит смертная казнь. Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на источники в движении.

Боевики по кадрам пытаются определить место, где снимались видеоролики, и узнать информацию в местных борделях. Остервенение вызывают у представителей "Талибана" афганские женщины, которые занимаются сексом с европейцами.

Ранее сообщалось, что в Кабуле женщины вышли на протестную акцию, требуя равноправия. Участники радикального движения "Талибан" применили слезоточивый газ и начали стрелять в воздух, чтобы разогнать афганских активисток.