В Петербурге задержали организаторов фестиваля памяти Сергея Довлатова

Руководителя проекта памяти Сергея Довлатова "День Д" Анастасию Принцеву и ещё одного участника задержали на фестивале в Санкт-Петербурге за нарушение установленного порядка проведения акции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Принцевой Андрея Тындика.

"У нас произошло задержание на фестивале памяти Довлатова нескольких граждан в связи с тем, что им вменяется нарушение административного законодательства, а именно статьи 20.2 КоАП", — сказал адвокат.