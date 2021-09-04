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В Петербурге задержали организаторов фестиваля памяти Сергея Довлатова

"День Д" открылся в Северной столице 3 сентября, мероприятие продлится до 5-го числа.

4 сентября, 17:45
<p>Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/printsevaanastasia?z=photo36428736_457241937/album36428736_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Анастасия Принцева</a></p>

Фото © "ВКонтакте" / Анастасия Принцева

Руководителя проекта памяти Сергея Довлатова "День Д" Анастасию Принцеву и ещё одного участника задержали на фестивале в Санкт-Петербурге за нарушение установленного порядка проведения акции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Принцевой Андрея Тындика.

"У нас произошло задержание на фестивале памяти Довлатова нескольких граждан в связи с тем, что им вменяется нарушение административного законодательства, а именно статьи 20.2 КоАП", — сказал адвокат.

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Напомним, фестиваль к 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова "День Д" открылся в Северной столице в пятницу, мероприятие продлится до 5 сентября. На фестивале горожане смогут услышать повести "Чемодан", "Наши", "Соло на IBM" в исполнении актёров Виторгана и Суханова, а также артиста Шифрина.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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