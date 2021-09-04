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Трамп выставил на продажу свой знаменитый отель в Вашингтоне

Одной из причин является сокращение количества постояльцев на фоне пандемии коронавируса.

4 сентября, 18:02
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/realdonaldtrump/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">realdonaldtrump</a></p>

Фото © Instagram / realdonaldtrump

Экс-президент США Дональд Трамп решил продать свой отель Trump International Hotel, который находится в Вашингтоне. Его представители уже ведут переговоры с крупными гостиничными сетями и инвесторами, сообщает информационный портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, компания Trump Organization собирается продать права аренды отеля девелоперской компании, которая в свою очередь будет обсуждать условия сделки с другими гостиничными компаниями, детали переговоров пока не известны. При этом ранее, менее года назад, экс-президент уже пытался продать гостиницу, однако никто не хотел приобретать знаменитый Trump International Hotel за 500 миллионов долларов.

Отмечается, что пандемия коронавирусной инфекции негативно сказалась на работе гостиницы, она понесла большие убытки. Также ситуацию усложнило политическое положение Трампа и его многочисленные противники. По данным издания, большое количество либералов, представителей бизнеса, иностранных клиентов отказываются останавливаться в отеле по идейным соображениям.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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