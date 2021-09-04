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В ЮАР выписали из больницы княгиню Монако Шарлен

У медиков были опасения за её здоровье, однако после проверки они не подтвердились.

4 сентября, 18:29
<p>Фото © ТАСС / EPA / SEBASTIEN NOGIER</p>

Фото © ТАСС / EPA / SEBASTIEN NOGIER

Княгиня Монако Шарлен, которая была экстренно госпитализирована 1 сентября в южноафриканском городе Дурбан, выписана из больницы. Как сообщает газета La Dépêche, она смогла покинуть госпиталь утром.

Согласно данным издания, госпитализировать женщину пришлось накануне после того, как она потеряла сознание из-за осложнений в связи с инфекцией уха, носа и горла. Данное заболевание было диагностировано ещё в мае, а в августе княгиня даже перенесла операцию и готовилась к ещё одной.

Напомним, что Шарлен родилась в Родезии (нынешнее Зимбабве), однако с детства жила в ЮАР, где сделала успешную спортивную карьеру, представив страну на Олимпийских играх 2000 года. Во время соревнований по плаванию в Монако она познакомилась с принцем страны, и пара поженилась в 2011 году.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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