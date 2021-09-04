В ЮАР выписали из больницы княгиню Монако Шарлен

Княгиня Монако Шарлен, которая была экстренно госпитализирована 1 сентября в южноафриканском городе Дурбан, выписана из больницы. Как сообщает газета La Dépêche, она смогла покинуть госпиталь утром.

Согласно данным издания, госпитализировать женщину пришлось накануне после того, как она потеряла сознание из-за осложнений в связи с инфекцией уха, носа и горла. Данное заболевание было диагностировано ещё в мае, а в августе княгиня даже перенесла операцию и готовилась к ещё одной.

Напомним, что Шарлен родилась в Родезии (нынешнее Зимбабве), однако с детства жила в ЮАР, где сделала успешную спортивную карьеру, представив страну на Олимпийских играх 2000 года. Во время соревнований по плаванию в Монако она познакомилась с принцем страны, и пара поженилась в 2011 году.