Пять членов экипажа рухнувшего в США военного вертолёта объявлены погибшими
Ранее сообщалось, что одного из летевших на борту воздушного судна военнослужащих удалось спасти.
Фото © flickr.com/usnavy
Пять пропавших членов экипажа вертолёта ВМС США, потерпевшего крушение у берегов Сан-Диего, признаны погибшими. Такие сведения публикует на своём сайте американский Тихоокеанский флот.
"ВМС США признали погибшими пятерых пропавших членов экипажа потерпевшего крушение вертолёта MH-60S", — говорится в заявлении.
Ранее Лайф сообщал, что у побережья Калифорнии разбился американский военный вертолёт. Многоцелевой MH-60S вылетел с авианосца, а упал примерно в 110 километрах от Сан-Диего. Позднее одного члена экипажа разбившегося вертолёта удалось спасти, пятеро пропали.
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