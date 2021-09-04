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Пять членов экипажа рухнувшего в США военного вертолёта объявлены погибшими

Ранее сообщалось, что одного из летевших на борту воздушного судна военнослужащих удалось спасти.

4 сентября, 18:20
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Фото © flickr.com/usnavy

Пять пропавших членов экипажа вертолёта ВМС США, потерпевшего крушение у берегов Сан-Диего, признаны погибшими. Такие сведения публикует на своём сайте американский Тихоокеанский флот.

"ВМС США признали погибшими пятерых пропавших членов экипажа потерпевшего крушение вертолёта MH-60S", — говорится в заявлении.

СМИ: Установлена причина крушения Ил-112В в Подмосковье

СМИ: Установлена причина крушения Ил-112В в Подмосковье

Ранее Лайф сообщал, что у побережья Калифорнии разбился американский военный вертолёт. Многоцелевой MH-60S вылетел с авианосца, а упал примерно в 110 километрах от Сан-Диего. Позднее одного члена экипажа разбившегося вертолёта удалось спасти, пятеро пропали.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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