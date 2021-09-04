Пять членов экипажа рухнувшего в США военного вертолёта объявлены погибшими

Пять пропавших членов экипажа вертолёта ВМС США, потерпевшего крушение у берегов Сан-Диего, признаны погибшими. Такие сведения публикует на своём сайте американский Тихоокеанский флот.

Ранее Лайф сообщал, что у побережья Калифорнии разбился американский военный вертолёт. Многоцелевой MH-60S вылетел с авианосца, а упал примерно в 110 километрах от Сан-Диего. Позднее одного члена экипажа разбившегося вертолёта удалось спасти, пятеро пропали.