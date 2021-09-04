Подозреваемого в убийстве педофила под Самарой перевели под домашний арест

Суд в Самаре отправил под домашний арест на два месяца подозреваемого в убийстве педофила, в телефоне которого нашёл шокирующие видеоролики с надругательством над своей дочерью. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Напомним, ранее в Самарской области нашли мёртвым в лесу педофила, подозреваемого в надругательствах над девочками 6 и 8 лет в 2016–2021 годах. Мужчина снимал всё на камеру и хранил ролики в телефоне. Их случайно увидел знакомый, дочь которого оказалась одной из героинь шокирующих видео. Последнего после гибели педофила задержали. Однако он утверждает, что не убивал знакомого, а только закопал его. По словам задержанного, педофил сам свёл счёты с жизнью.

