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Подозреваемого в убийстве педофила под Самарой перевели под домашний арест

Ранее он признался в убийстве, но затем представил общественности другую версию произошедшего.

4 сентября, 19:02
<p>Предполагаемый педофил Олег С. Фото © Соцсети</p>

Предполагаемый педофил Олег С. Фото © Соцсети

Суд в Самаре отправил под домашний арест на два месяца подозреваемого в убийстве педофила, в телефоне которого нашёл шокирующие видеоролики с надругательством над своей дочерью. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Подозреваемый отправлен под домашний арест на два месяца, это отец одной из девочек", — уточнил собеседник агентства.

Мать убитого в Самаре педофила рассказала, что друзья часто оставляли его с дочками как няньку

Мать убитого в Самаре педофила рассказала, что друзья часто оставляли его с дочками как няньку

Напомним, ранее в Самарской области нашли мёртвым в лесу педофила, подозреваемого в надругательствах над девочками 6 и 8 лет в 2016–2021 годах. Мужчина снимал всё на камеру и хранил ролики в телефоне. Их случайно увидел знакомый, дочь которого оказалась одной из героинь шокирующих видео. Последнего после гибели педофила задержали. Однако он утверждает, что не убивал знакомого, а только закопал его. По словам задержанного, педофил сам свёл счёты с жизнью.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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