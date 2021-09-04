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Учёные нашли новые детали для разгадки тайны Бермудского треугольника

Они смогли выйти на след Звена 19 — пяти торпедоносцев США, которые бесследно исчезли в районе Саргассова моря в конце 1945 года.

4 сентября, 18:49
<p>Фото © Getty Images / Horace Bristol / Corbis</p>

Фото © Getty Images / Horace Bristol / Corbis

Команда морского биолога и дайвера Майка Барнета обнаружила обломки военного самолёта времён Второй мировой войны, который мог оказаться одним из пропавших в Бермудском треугольнике американских торпедоносцев. Телеканал History опубликовал запись разговора с Барнетом в рамках документального фильма о загадке этой таинственной территории.

Звено 19 из пяти бомбардировщиков "Эвенджер" бесследно исчезло в ходе учебно-тренировочного полёта в декабре 1945 года после вылета с аэродрома во Флориде. На помощь им тогда отправили поисково-спасательный самолёт, который тоже пропал спустя несколько часов после пропажи с радаров.

"Сначала мы увидели лишь груду искорёженного металла на морском дне. Это могло быть что угодно, например мусор, оставшийся от затонувшего судна", — сказал учёный.

Но в итоге Барнет и его команда обнаружили обломки самолёта и его винт. Детали принадлежали военному самолёту 1940-х годов. Не было сказано, являлась ли находка частью пропавшего Звена 19, но это поможет продвинуться в разгадке причин катастрофы в Бермудском треугольнике.

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Ранее Лайф рассказывал о ещё одной задокументированной "жертве" Бермудского треугольника — 180-метровом корабле "Циклоп", который пропал более ста лет назад.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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