Учёные нашли новые детали для разгадки тайны Бермудского треугольника

Команда морского биолога и дайвера Майка Барнета обнаружила обломки военного самолёта времён Второй мировой войны, который мог оказаться одним из пропавших в Бермудском треугольнике американских торпедоносцев. Телеканал History опубликовал запись разговора с Барнетом в рамках документального фильма о загадке этой таинственной территории.

Звено 19 из пяти бомбардировщиков "Эвенджер" бесследно исчезло в ходе учебно-тренировочного полёта в декабре 1945 года после вылета с аэродрома во Флориде. На помощь им тогда отправили поисково-спасательный самолёт, который тоже пропал спустя несколько часов после пропажи с радаров.

"Сначала мы увидели лишь груду искорёженного металла на морском дне. Это могло быть что угодно, например мусор, оставшийся от затонувшего судна", — сказал учёный.

Но в итоге Барнет и его команда обнаружили обломки самолёта и его винт. Детали принадлежали военному самолёту 1940-х годов. Не было сказано, являлась ли находка частью пропавшего Звена 19, но это поможет продвинуться в разгадке причин катастрофы в Бермудском треугольнике.