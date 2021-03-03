Мертвецы не рассказывают историй: исчезнувший в Бермудском треугольнике корабль не могут найти 100 лет

Потерю этого корабля исследователи называют знаковой — с "Циклопа" началось активное изучение Бермудского треугольника. После пропажи американского судна в этом районе начали теряться не только корабли, но и самолёты, найти которые оказалось невозможно.

Почти линкор

Этот корабль в США ждали сильнее остальных. Огромный 180-метровый "Циклоп" последний раз видели в порту Барбадоса. После короткого отдыха экипажа корабль, гружённый марганцевой рудой, необходимой США для производства пушек, вышел в море. В тот же день — 4 марта 1918 года — судно перестало выходить на связь. Груз на корабле сопровождали около 300 человек — офицеры и сотрудники дипмиссий, планировавшие попасть в Норфолк чуть больше чем через неделю.

В штабе ВМС США не сразу поняли, что корабль потерян. В порту Норфолка "Циклоп" ждали 12–13 марта. Первые два дня береговые службы пытались связаться с транспортом, но безуспешно. Через пару недель военные устали ждать и наконец начали поиски судна. Однако поисковая операция результатов не принесла — корабль как будто растворился. В прессе сообщения об исчезновении "Циклопа" появились не сразу — военные до последнего скрывали факт исчезновения. Однако 16 апреля 1918 года газета "Вирджиниан пайлот" опубликовала сообщение о пропаже корабля.

Из сообщения американской газеты "Вирджиниан пайлот": "Представители ВМС признают, что ни одна из теорий об исчезновении корабля не выдерживает проверки. Взрыв на борту действительно мог сразу уничтожить и радиостанцию, и двигатель судна, но тогда на поверхности океана плавало бы огромное количество обломков, указывая, где нужно искать останки корабля".

Жизнь замечательных людей

Джордж У. Уорли. Фото © Wikipedia

Первым подозреваемым в исчезновении корабля стал капитан. "Циклопом" командовал Джордж У. Уорли — настоящий морской волк с огромным опытом. Правда, Уорли — его вторая фамилия. Первая — Вихман. Контрразведка ВМС копала немецкие корни капитана так активно, что дело едва не дошло до обвинений в пособничестве Германии и госизмене. Основанием для проверки послужил разговор с бывшим коллегой, которому Уорли незадолго до отбытия рассказал о некоем задании, после выполнения которого он "будет долго отдыхать". Но передачу корабля противнику доказать не смогли и переключились на других людей.

Следующим под подозрение попал американский консул в Рио-де-Жанейро. Ему контрразведка приписывала "прогерманские настроения" и "способность организовать мятеж", но дальше обычных предположений дело так и не пошло.

Подозреваемыми по делу об исчезновении проходили члены экипажа. Среди них нашлись и бывшие уголовники, поменявшие личность и сочинившие новую биографию, и те, кого спецслужбы обычно считают "неблагонадёжными". Однако под командованием Уорли экипаж работал как часы — слаженно и без малейшего намёка на выговоры. Но недовольные всё-таки были, и версию с передачей корабля германским военным отметать не стали — она до сих пор имеет сторонников на Западе.

Взрыв и подлодка

Фото © Getty Images

Взрыв марганца на борту — одна из самых популярных версий произошедшего. В трюмах "Циклопа" везли 48-процентную бразильскую марганцевую руду — полуфабрикат, из которого на химзаводах делают по-настоящему ценное сырьё. Взорваться, как аммиачная селитра в столице Ливана, такой груз не может, во всяком случае сам по себе. Поэтому версию самопроизвольного взрыва руды (или чего-то похожего на неё) не рассматривали. Но позднее стали появляться сообщения, что на борту всё-таки могли находиться некие химические элементы, потенциально способные спровоцировать взрыв. С учётом того, что с борта "Циклопа" даже не подали сигнал SOS, внезапный взрыв марганца (или его производных) — самая правдоподобная версия случившегося.

Атака немецкой подлодки — ещё одна популярная версия гибели "Циклопа". Опытные подводники говорят, что "Циклоп", несмотря на сугубо гражданский груз, был отличной мишенью для немецких подлодок. Но в 1918 году у Германии не было достаточно хороших субмарин, способных прыгать за океан для охоты на конвои.

На гребне волны

Фото © ТАСС / adoc-photos / Corbis

Менее популярная, но одна из самых логичных версий — "Циклоп" погиб из-за дефектов конструкции. Стальные краны для быстрой погрузки и выгрузки угля располагались высоко над палубой и в случае большого крена могли завалить корабль на бок. К тому же трюмы "Циклопа" не были загружены под горлышко, и груз в них при сильной качке мог перемещаться. Но погода во время исчезновения была практически идеальной.



Другой причиной переворота "Циклопа" и его погружения на дно могло стать... наплевательское отношение к технике безопасности. Через два года после гибели корабля бывший старпом "Циклопа" Мэлон Тисдел опубликовал статью, где утверждалось, что корабль регулярно выходил в море с открытыми подпалубными цистернами. В эти ёмкости на обратном пути забиралась морская вода, и корабль получал нормальную осадку. Если оставить их открытыми и загрузить, то судно может быстро пойти ко дну.

Помощник капитана балкерного сухогруза Игорь Плотников пояснил: погубить такую технику может либо погода, либо неправильное обращение.

Мог сложиться пазл: внезапный тропический шторм, большая волна, неправильное размещение груза в трюмах. От нагрузки корпус корабля мог просто лопнуть, поэтому радист, вероятно, не успел отправить сигнал бедствия Игорь Плотников Старпом балкерного сухогруза

Удар одной из таких волн даже смоделировали британские учёные. Результат оказался предсказуем: "Циклоп" действительно мог завалиться на бок и затонуть.

Корабли-призраки

Через 50 лет водолаз ВМС США Дин Хейвз, искавший на дне Атлантики пропавшую атомную подлодку "Скорпион", наткнулся на корабельный остов. Часть обломков палубы некоего корабля лежала на глубине 60 метров всего в 100 километрах к востоку от Норфолка. Хейвз утверждал, что сравнил фотографии "Циклопа" с тем, что увидел на дне, и был уверен, что нашёл именно этот корабль, тем более что курс корабля и место крушения совпадали почти на сто процентов. Но атомная подлодка была важнее, и довести поисковую операцию до конца Хейвзу не дали, а дело об исчезновении "Циклопа" закрыли.

Три брата-близнеца американского "Циклопа" также были потоплены — два из них затонули после атак немецких подлодок, ещё один налетел на скалы и затонул в Атлантическом океане. Корабль "Нерей", как считают специалисты, был затоплен немецкой подводной лодкой практически там же, где за четверть века до него исчез "Циклоп". В 2020 году команда исследователей нашла в Бермудском треугольнике другой корабль — SS Cotopaxi. На его поиски потребовалось 95 лет. Не исключено, что "Циклоп" тоже ждёт своего часа, и однажды тайна загадочного исчезновения корабля и экипажа всё же будет раскрыта.

Авторы