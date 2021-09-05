Племянница Трампа назвала дядю фашистом
По словам Мэри Трамп, бывший американский лидер "думает, что заслуживает всей власти в мире только из-за того, кто он есть".
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / АР
Племянница экс-президента США Дональда Трампа заявила, что её дядя — "прирождённый автократ". В интервью Business Insider Мэри Трамп назвала политика фашистом.
По словам племянницы, Трамп "думает, что заслуживает всей власти в мире только из-за того, кто он есть". Она добавила, что её дядя — фашист, однако "он, вероятно, не знает, что означает фашист".
"По его мнению, он всегда находится в центре вселенной и думает, что с ним следует считаться, даже несмотря на то что он невежественный, самый слабый и наименее интеллектуальный и любознательный человек, которого я когда-либо встречала", — заключила Мэри Трамп.
Ранее Мэри Трамп обвинила дядю в "краже" её наследства и потребовала 500 тысяч долларов компенсации.
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