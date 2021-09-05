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Племянница Трампа назвала дядю фашистом

По словам Мэри Трамп, бывший американский лидер "думает, что заслуживает всей власти в мире только из-за того, кто он есть".

4 сентября, 21:43
<p>Бывший президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / АР</p>

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / АР

Племянница экс-президента США Дональда Трампа заявила, что её дядя — "прирождённый автократ". В интервью Business Insider Мэри Трамп назвала политика фашистом.

По словам племянницы, Трамп "думает, что заслуживает всей власти в мире только из-за того, кто он есть". Она добавила, что её дядя — фашист, однако "он, вероятно, не знает, что означает фашист".

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"По его мнению, он всегда находится в центре вселенной и думает, что с ним следует считаться, даже несмотря на то что он невежественный, самый слабый и наименее интеллектуальный и любознательный человек, которого я когда-либо встречала", заключила Мэри Трамп.

Ранее Мэри Трамп обвинила дядю в "краже" её наследства и потребовала 500 тысяч долларов компенсации.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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