Племянница Трампа назвала дядю фашистом

Племянница экс-президента США Дональда Трампа заявила, что её дядя — "прирождённый автократ". В интервью Business Insider Мэри Трамп назвала политика фашистом.

По словам племянницы, Трамп "думает, что заслуживает всей власти в мире только из-за того, кто он есть". Она добавила, что её дядя — фашист, однако "он, вероятно, не знает, что означает фашист".