Россиянка устроила дебош на борту самолёта из-за маски и попала на видео
Бортпроводникам пришлось вызвать полицию, однако женщина не собиралась так просто покидать лайнер и оказала сопротивление. В итоге её всё-таки вывели под аплодисменты других пассажиров.
Россиянка устроила дебош на борту самолёта из-за маски и попала на видео. Видео © Тelegram / Новости Москвы, VK / Подсмотрено в Москве | Московские новости
В Москве женщина устроила дебош на рейсе, вылетавшем из российской столицы в турецкую Анталью. Из-за инцидента вылет воздушного судна, на борту которого находилось около 400 человек, задержали. Видео происшествия появилось в соцсетях.
Отмечается, что россиянка устроила скандал из-за просьбы бортпроводника надеть маску и хамила экипажу самолёта. В итоге пришлось вызывать полицию. На кадрах видно, что женщину вывели из салона воздушного судна под аплодисменты. Сама зачинщица конфликта категорически отказывалась покидать лайнер, оказывала сопротивление и пыталась вырваться, некоторые пассажиры предлагали сотрудникам полиции свою помощь.
В результате дебоширку всё-таки вывели из самолёта и доставили в отдел полиции. Другие подробности инцидента выясняются.
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