Россиянка устроила дебош на борту самолёта из-за маски и попала на видео

Бортпроводникам пришлось вызвать полицию, однако женщина не собиралась так просто покидать лайнер и оказала сопротивление. В итоге её всё-таки вывели под аплодисменты других пассажиров.