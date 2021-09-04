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Стали известны подробности драки фанатов "Спартака" и "Зенита" в Твери

В УМВД России по региону сообщили, что к моменту прибытия полицейских участники потасовки скрылись.

4 сентября, 20:45
<p>Кадр видео © Соцсети</p>

Кадр видео © Соцсети

В массовой драке футбольных фанатов "Спартака" и "Зенита" в Твери принимали участие 60 человек. Не менее семи из них пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Несколько десятков фанатов "Спартака" атаковали болельщиков "Зенита", в результате чего пострадало не менее семи человек. Всего в драке принимали участие около 60 человек с обеих сторон", — сказал источник.

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Фанаты "Спартака" и "Зенита" устроили массовую драку в Твери

В УМВД России по региону заявили, что сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По официальным данным, в драке принимали участие 30 человек, одного госпитализировали.

"В центральный отдел полиции ОМВД по городу Твери сегодня поступила информация от гражданина о том, что на улице Советской произошла потасовка. На место происшествия выдвинулись сотрудники полиции, однако к моменту их прибытия участники происшествия скрылись", — рассказали в УМВД России по Тверской области.

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Напомним, конфликт произошёл перед матчем футбольных клубов "Тверь" и "Зенит-2". Поклонники последних прибыли в город, там их ждали местные фанаты красно-белых.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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