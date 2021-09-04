Стали известны подробности драки фанатов "Спартака" и "Зенита" в Твери

В массовой драке футбольных фанатов "Спартака" и "Зенита" в Твери принимали участие 60 человек. Не менее семи из них пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Несколько десятков фанатов "Спартака" атаковали болельщиков "Зенита", в результате чего пострадало не менее семи человек. Всего в драке принимали участие около 60 человек с обеих сторон", — сказал источник.

В УМВД России по региону заявили, что сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По официальным данным, в драке принимали участие 30 человек, одного госпитализировали.

"В центральный отдел полиции ОМВД по городу Твери сегодня поступила информация от гражданина о том, что на улице Советской произошла потасовка. На место происшествия выдвинулись сотрудники полиции, однако к моменту их прибытия участники происшествия скрылись", — рассказали в УМВД России по Тверской области.