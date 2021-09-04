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Дуров призвал очистить разум от "липкой грязи" TikTok и Netflix

По его словам, на глубинном уровне мозг не может отличить вымысел от реальности, поэтому изобилие цифровых развлечений заставляет подсознание искать решение нереальных проблем.

4 сентября, 20:11
<p>Павел Дуров. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/COaTBewMbhO/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">durov</a></p>

Павел Дуров. Фото © Instagram / durov

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал сервисы Netflix и Tiktok. По его мнению, просмотр контента на них тормозит продуктивность мозга и нагружает его несуществующими проблемами.

"К сожалению, большинство людей предпочитают питать свой мозг не реальными фактами, благодаря которым можно изменить мир, а случайными сериалами Netflix или роликами TikTok", — написал Дуров в своём телеграм-канале, отметив, что разум — самый мощный инструмент человека.

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Бизнесмен добавил, что на глубинном уровне мозг не может отличить вымысел от реальности, поэтому изобилие цифровых развлечений заставляет подсознание искать решение нереальных проблем.

"Чтобы быть творческими и продуктивными, мы должны сначала очистить с нашего разума липкую грязь нерелевантного контента, которым его ежедневно наводняют "рекомендательные алгоритмы", — призвал Дуров.

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Для возвращения творческой свободы сначала следует вернуть контроль над своим разумом, подчеркнул основатель Telegram.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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