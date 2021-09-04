Шойгу заявил, что Армейские игры развивают сотрудничество для глобальной безопасности

Армейские международные игры (АрМИ) укрепляют доверие между армиями разных стран, также соревнования служат развитию сотрудничества для обеспечения глобальной безопасности. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в видеообращении на церемонии закрытия АрМИ-2021.

Шойгу подчеркнул, что состязания несут в себе не только бескомпромиссную борьбу, но и развивают чувство товарищества и взаимоуважения, готовность прийти на помощь другим командам.

"Уверен, что такие качества являются прочной основой для укрепления доверия между армиями разных стран, служат развитию конструктивного сотрудничества в интересах обеспечения глобальной безопасности", — отметил министр обороны РФ.

Шойгу добавил, что АрМИ с каждым годом становятся более зрелищными и представительными. Расширяется география участников, увеличивается количество конкурсов, растёт сложность задач.