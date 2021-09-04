Шойгу заявил, что Армейские игры развивают сотрудничество для глобальной безопасности
Министр обороны РФ подчеркнул, что АрМИ с каждым годом становятся более зрелищными и представительными. Расширяется география участников, увеличивается количество конкурсов, растёт сложность задач.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Армейские международные игры (АрМИ) укрепляют доверие между армиями разных стран, также соревнования служат развитию сотрудничества для обеспечения глобальной безопасности. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в видеообращении на церемонии закрытия АрМИ-2021.
Шойгу подчеркнул, что состязания несут в себе не только бескомпромиссную борьбу, но и развивают чувство товарищества и взаимоуважения, готовность прийти на помощь другим командам.
"Уверен, что такие качества являются прочной основой для укрепления доверия между армиями разных стран, служат развитию конструктивного сотрудничества в интересах обеспечения глобальной безопасности", — отметил министр обороны РФ.
Шойгу добавил, что АрМИ с каждым годом становятся более зрелищными и представительными. Расширяется география участников, увеличивается количество конкурсов, растёт сложность задач.
Напомним, VII Армейские международные игры проходили с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств. В них приняли участие свыше пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.
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