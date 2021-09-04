Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал победу национальной команды над Кипром в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Специалист отметил, что на игру повлияла сильная жара.

"Я в рубашке стоял — вспотел, на всякий случай. А футболистам ещё и бегать в такую жару — реально тяжело. Я понимаю это. Это не отговорка, а данность. И то, что во втором тайме многие подсели физически, — это тоже данность", — сказал Карпин в эфире "Матч ТВ".

Также тренер высказался о нападающем Фёдоре Смолове, который не играл против Хорватии, но сделал в матче с Кипром две голевые передачи.

"Что касается Смолова, если бы он сыграл с Хорватией, то, возможно, он бы выглядел сегодня, мягко говоря, не очень", — подчеркнул Карпин.