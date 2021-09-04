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"Бегать в такую жару реально тяжело": Карпин оценил первую победу на посту главного тренера сборной России

Специалист отметил, что во втором тайме многие игроки подсели физически, это данность.

4 сентября, 19:35

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал победу национальной команды над Кипром в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Специалист отметил, что на игру повлияла сильная жара.

"Я в рубашке стоял — вспотел, на всякий случай. А футболистам ещё и бегать в такую жару — реально тяжело. Я понимаю это. Это не отговорка, а данность. И то, что во втором тайме многие подсели физически, — это тоже данность", — сказал Карпин в эфире "Матч ТВ".

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Также тренер высказался о нападающем Фёдоре Смолове, который не играл против Хорватии, но сделал в матче с Кипром две голевые передачи.

"Что касается Смолова, если бы он сыграл с Хорватией, то, возможно, он бы выглядел сегодня, мягко говоря, не очень", — подчеркнул Карпин.

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Напомним, россияне обыграли киприотов со счётом 2:0 на выезде. Следующий матч сборная проведёт дома против Мальты 7 сентября.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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