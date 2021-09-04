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Песков посочувствовал переживаниям школьника, поправившего Путина в беседе о Северной войне

"Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить", — отметил представитель Кремля.

4 сентября, 19:50
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посочувствовал переживаниям школьника Никанора Толстых, поправившего Владимира Путина в беседе о Северной войне.

"Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

Путин прокомментировал поднявшуюся в Сети "бучу" вокруг поправившего его школьника

Путин прокомментировал поднявшуюся в Сети "бучу" вокруг поправившего его школьника

Напомним, во время открытого урока в рамках марафона "Новое знание", состоявшегося в детском центре "Океан" во Владивостоке, Владимир Путин рассказывал школьникам о проводимой Петром I войне со Швецией и оговорился, назвав её семилетней. Ученик поспешил поправить президента, заметив, что война называлась не семилетней, а просто Северной.

Песков — о школьнике, поправившем Путина: Никакая это не наглость

Песков — о школьнике, поправившем Путина: Никакая это не наглость

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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