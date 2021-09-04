Песков посочувствовал переживаниям школьника, поправившего Путина в беседе о Северной войне
"Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить", — отметил представитель Кремля.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посочувствовал переживаниям школьника Никанора Толстых, поправившего Владимира Путина в беседе о Северной войне.
"Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".
Напомним, во время открытого урока в рамках марафона "Новое знание", состоявшегося в детском центре "Океан" во Владивостоке, Владимир Путин рассказывал школьникам о проводимой Петром I войне со Швецией и оговорился, назвав её семилетней. Ученик поспешил поправить президента, заметив, что война называлась не семилетней, а просто Северной.
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