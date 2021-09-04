Россиянам объяснили пользу ходьбы в борьбе с депрессией

Регулярная ходьба может не только защитить людей от многих болезней, но и помочь в борьбе с депрессией. Об этом рассказала врач-терапевт и кардиолог Лидия Ионова.

Как уточнила медик, если человек делает более 10 тысяч шагов в день, он снижает риск возникновения не только физических, но и ментальных заболеваний.

"Активация центральной нервной системы, в частности мозжечка, при движении приводит к тому, что у нас активируется система, которая отвечает за повышение настроения, ощущение радости, уменьшение болевых ощущений. Это снижает риск депрессии и является одним из средств её лечения", — отметила Ионова в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Врач также добавила, что шаги лучше считать не за один день, а сразу за неделю, поскольку бывают дни с разной активностью.

"Общая сумма 70 тысяч шагов за неделю будет оптимальной. Физическая активность снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и увеличивает продолжительность жизни", — поведала специалист.

По словам Ионовой, последствиями малоподвижного образа жизни может стать ухудшение состояния здоровья и повышение риска заболеваний, к которым есть наследственная предрасположенность. В частности, речь идёт о сердечно-сосудистых заболеваниях, артериальной гипертонии, сахарном диабете и раке.