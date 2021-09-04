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"Никак не освоился": Азаров заявил, что Зеленский не смог перерасти из актёра в президента

Политик посетовал, что у лидера Незалежной нет никаких достижений с момента избрания.

4 сентября, 19:13
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Зеленский </a></p>

Фото © Twitter / Владимир Зеленский

Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что за два с половиной года президент страны Владимир Зеленский так и не обрёл те навыки, которые нужны для управления страной.

"Ни одного самолёта за семь лет не построили, не выкатили, как у нас говорят", — заявил Азаров в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live". Азаров добавил, что президент Незалежной, "в общем, никак не освоился, ему дают какие-то вещи, он их там вычитывает как актёр".

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Ранее в Раде рассказали о "космической" просьбе Зеленского к Байдену. Также Незалежная просит американских инвестиций на создание дата-центров компаний Amazon, Google и Microsoft.

Авторы
Ирина Фальке

Ирина Фальке

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