Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что за два с половиной года президент страны Владимир Зеленский так и не обрёл те навыки, которые нужны для управления страной.

"Ни одного самолёта за семь лет не построили, не выкатили, как у нас говорят", — заявил Азаров в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live". Азаров добавил, что президент Незалежной, "в общем, никак не освоился, ему дают какие-то вещи, он их там вычитывает как актёр".