"Никак не освоился": Азаров заявил, что Зеленский не смог перерасти из актёра в президента
Политик посетовал, что у лидера Незалежной нет никаких достижений с момента избрания.
Фото © Twitter / Владимир Зеленский
Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что за два с половиной года президент страны Владимир Зеленский так и не обрёл те навыки, которые нужны для управления страной.
"Ни одного самолёта за семь лет не построили, не выкатили, как у нас говорят", — заявил Азаров в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live". Азаров добавил, что президент Незалежной, "в общем, никак не освоился, ему дают какие-то вещи, он их там вычитывает как актёр".
Ранее в Раде рассказали о "космической" просьбе Зеленского к Байдену. Также Незалежная просит американских инвестиций на создание дата-центров компаний Amazon, Google и Microsoft.
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