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Лидер Rammstein Линдеманн спел на русском языке на фестивале "Спасская башня" в Москве

Появление артиста на Красной площади вызвало особый интерес у зрителей. Собравшиеся снимали выступление музыканта на телефоны, а в конце разразились овациями.

4 сентября, 19:55

Лидер Rammstein Линдеманн спел на русском языке на фестивале "Спасская башня" в Москве. Видео © Instagram / eltormaria

Лидер групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн выступил на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня". На Красной площади в Москве музыкант исполнил песню "Любимый город" под аккомпанемент трёх оркестров.

"Тилль впервые в своей музыкальной карьере выступает в сопровождении военных духовых оркестров", — отметили организаторы фестиваля.

Дебют состоялся под аккомпанемент Военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Показательного оркестра МЧС РФ и Оркестра отдельной дивизии оперативного назначения войск Национальной гвардии под руководством майора Олега Тышука.

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Появление Линдеманна на Красной площади вызвало особый интерес у зрителей. Собравшиеся снимали выступление музыканта на телефоны, а в конце разразились овациями. Фронтмен Rammstein отправил трибунам воздушный поцелуй.

Отметим, что Линдеманн выступит и в последний день "Спасской башни", 5 сентября. На брусчатке в центре столицы также появится народная артистка России Тамара Гвердцители, которая исполнит композицию Булата Окуджавы "Молитва".

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Ранее Лайф сообщал, что оркестр из Катара на волынках исполнил "Катюшу" на открытии фестиваля "Спасская башня".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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