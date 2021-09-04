Лидер Rammstein Линдеманн спел на русском языке на фестивале "Спасская башня" в Москве. Видео © Instagram / eltormaria

Лидер групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн выступил на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня". На Красной площади в Москве музыкант исполнил песню "Любимый город" под аккомпанемент трёх оркестров.

"Тилль впервые в своей музыкальной карьере выступает в сопровождении военных духовых оркестров", — отметили организаторы фестиваля.

Дебют состоялся под аккомпанемент Военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Показательного оркестра МЧС РФ и Оркестра отдельной дивизии оперативного назначения войск Национальной гвардии под руководством майора Олега Тышука.

Появление Линдеманна на Красной площади вызвало особый интерес у зрителей. Собравшиеся снимали выступление музыканта на телефоны, а в конце разразились овациями. Фронтмен Rammstein отправил трибунам воздушный поцелуй.