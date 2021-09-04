Фанаты "Спартака" и "Зенита" устроили массовую драку в Твери

На кадрах видно, что несколько групп болельщиков дерутся между собой. По данным Лайфа, в драке участвовали фанаты московского "Спартака" и петербургского "Зенита". Известно, что в этот день в рамках второго дивизиона ФНЛ встречались футбольные клубы "Тверь" и "Зенит-2" (игра завершилась вничью, 2:2). Поклонники последних прибыли в Тверь, там их ждали местные фанаты "Спартака". В итоге завязалась драка. На видео можно заметить, что несколько человек лежит на земле.