Фанаты "Спартака" и "Зенита" устроили массовую драку в Твери
Конфликт произошёл перед матчем футбольного клуба "Тверь" и "Зенита-2". Поклонники последних прибыли в город, там их ждали местные фанаты красно-белых.
Футбольные фанаты устроили массовую драку в Твери. Видео © Соцсети
В Твери произошла массовая драка с участием футбольных фанатов. Видео побоища появилось в социальных сетях.
На кадрах видно, что несколько групп болельщиков дерутся между собой. По данным Лайфа, в драке участвовали фанаты московского "Спартака" и петербургского "Зенита". Известно, что в этот день в рамках второго дивизиона ФНЛ встречались футбольные клубы "Тверь" и "Зенит-2" (игра завершилась вничью, 2:2). Поклонники последних прибыли в Тверь, там их ждали местные фанаты "Спартака". В итоге завязалась драка. На видео можно заметить, что несколько человек лежит на земле.
Источник сообщил Лайфу, что сигнал о драке поступил в 14:17. По факту происшествия никого не задержали.
Ранее сообщалось, что в московской Некрасовке после массовой драки около стройки задержано 10 человек.
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