"Роскосмос" запланировал два пуска с космодрома Куру до конца года

До конца 2021 года планируется два пуска российских ракет-носителей "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

"Космодром Куру, там тоже у нас до конца года должны быть два пуска", — сказал Рогозин.

Всего с октября 2011 года с Куру выполнено 25 пусков российских ракет "Союз-СТ".