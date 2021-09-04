"Роскосмос" запланировал два пуска с космодрома Куру до конца года
Всего за последние десять лет оттуда запустили 25 российских ракет "Союз-СТ".
Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
До конца 2021 года планируется два пуска российских ракет-носителей "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
"Космодром Куру, там тоже у нас до конца года должны быть два пуска", — сказал Рогозин.
Всего с октября 2011 года с Куру выполнено 25 пусков российских ракет "Союз-СТ".
Ранее Рогозин пригласил президента России Владимира Путина посетить один из пусков с космодрома Восточный. Гендиректор "Роскосмоса" накануне показал главе государства макеты различных модификаций ракеты-носителя "Ангара", командный пункт и строительную площадку стартового комплекса под неё.
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