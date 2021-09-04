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"Роскосмос" запланировал два пуска с космодрома Куру до конца года

Всего за последние десять лет оттуда запустили 25 российских ракет "Союз-СТ".

4 сентября, 20:53

Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"

До конца 2021 года планируется два пуска российских ракет-носителей "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

"Космодром Куру, там тоже у нас до конца года должны быть два пуска", сказал Рогозин.

Всего с октября 2011 года с Куру выполнено 25 пусков российских ракет "Союз-СТ".

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Ранее Рогозин пригласил президента России Владимира Путина посетить один из пусков с космодрома Восточный. Гендиректор "Роскосмоса" накануне показал главе государства макеты различных модификаций ракеты-носителя "Ангара", командный пункт и строительную площадку стартового комплекса под неё.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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