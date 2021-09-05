Опрос показал победу Трампа над Байденом в случае проведения новых выборов

Бывший президент США Дональд Трамп из-за ситуации в Афганистане мог бы одержать победу над нынешним главой американской администрации Джо Байденом в случае проведения новых выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого Колледжем Эмерсон — частным университетом, расположенным в городе Бостон (штат Массачусетс).

Согласно исследованию, Трамп опередил бы Байдена на один процентный пункт — 47% против 46%. За действующего президента готовы отдать голоса 60% опрошенных сторонников Демократической партии, а Трампа согласны поддержать 67% республиканцев. Увидеть в 2024 году в президентском кресле кого-нибудь другого предпочли бы 39%.

Также 68% респондентов заявили, что США проиграли войну, когда вывели войска из Афганистана. Опрос проводился с 30 августа по 1 сентября. Участие в нём приняли около 1,2 тыс. зарегистрированных избирателей.

Ранее стало известно, что рейтинг Байдена упал до минимальных 46% после захвата "Талибаном"* Афганистана.