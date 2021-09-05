Рогозин назвал год, до которого МКС не создаст больших проблем

Специалисты "Роскосмоса" и NASA выяснили, что эксплуатация Международной космической станции (МКС) не создаст больших проблем до 2025 года. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы понимаем, что ресурс у нас по 2025 год нормальный, то есть мы технически и американцы просчитали, что никаких больших проблем станция создавать для нас не будет, хотя всё больше времени космонавты и астронавты будут тратить на поддержание жизнеспособности этой станции", — сказал Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

При этом глава "Роскосмоса" отметил, что чем дольше будет МКС на орбите, тем больше придётся тратить денег на замену оборудования, которое при этом "не может быть даже абсолютно современным".

По словам Рогозина, коэффициент полезного действия (КПД) новой российской орбитальной станции (РОСС) будет выше, чем у МКС на несколько порядков.