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Пожар уничтожил трёхэтажный дом в Подмосковье, где находилась семья с ребёнком

Взрослые успели выбежать, а вот судьба маленькой девочки пока не известна.

4 сентября, 22:34

Фото © LIFE

Пожар буквально уничтожил трёхэтажный дом в Подмосковье, в котором находилась семья с ребёнком. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В посёлке Горетово Можайского района Подмосковья загорелся деревянный трёхэтажный частный дом. Фото и видео с места ЧП оказались в распоряжении Лайфа.

В доме находилась семья с маленьким ребёнком. Родители уложили пятилетнюю дочку спать на втором этаже и спустились вниз. В какой-то момент в здании погас свет, взрослые увидели дым. Они сразу же бросились наверх, чтобы спасти ребёнка, однако им не удалось подняться на второй этаж из-за пламени, которое охватило помещение.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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В итоге родители успели покинуть дом, а ребёнок остался внутри. На данный момент его судьба неизвестна, поскольку пожарные тушат огонь, площадь возгорания составила около ста квадратов. После ликвидации пожара начнётся разбор завалов. По данным источников Лайфа, шансов найти девочку живой крайне мало, пламя буквально разрушило весь дом.

Мать ребёнка находится в шоковом состоянии. Она надышалась дымом, с ожогами 1–2-й степени шеи и головы её отправили в больницу в Подольск. Также пострадал один из пожарных, у него обожжены кисти. Предварительно, огонь мог вспыхнуть из-за замыкания проводки.

Под Саратовом пятеро подростков из неблагополучной семьи спасли село от пожара

Под Саратовом пятеро подростков из неблагополучной семьи спасли село от пожара

Ранее Лайф сообщал, что два человека погибли в объятой огнём многоэтажке в центре Екатеринбурга.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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