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Захарова рассказала о многочисленных угрозах от соратников Навального

Гневные сообщения, по словам дипломата, поступали от тех, кто "преданно служит и верит" блогеру.

4 сентября, 22:25
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что получила множество угроз после того, как на ресурсах блогера Алексея Навального вышла публикация о ней с недостоверными данными.

"Когда вышел материал Навального непосредственно с обвинениями меня <…> Они, естественно, переврали цитаты, всё перевернули, сказали, что у меня мама консул, а у меня мама искусствовед <…> Я начала получать огромное количество угроз от сторонников Навального, от тех людей, которые преданно ему служат, верят ему", — сказала Захарова в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Захарова рассказала о схеме финансирования проектов Навального через иностранные посольства

Захарова рассказала о схеме финансирования проектов Навального через иностранные посольства

В прошлом году блогер обвинил Захарову в том, что она якобы в одном из своих интервью "обрисовала кастовую систему общества", говоря о путешествиях за границу. В ответ представитель российского внешнеполитического ведомства предложила Навальному пообщаться в онлайн-формате. Разговор был назначен на 1 мая 2020 года, но он так и не состоялся, по словам Захаровой, из-за "трусливой позиции" команды блогера, которая начала выдвигать новые условия для предложенного диалога.

Полицейские задержали личного окулиста Навального

Полицейские задержали личного окулиста Навального

Ранее дипломат рассказала о схеме финансирования проектов Навального через иностранные посольства. По словам Захаровой, больше всего донатов совершали дипмиссии США и ФРГ, также поступления были из Канады, Франции, Испании и других стран НАТО.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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