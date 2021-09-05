Захарова рассказала о многочисленных угрозах от соратников Навального

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что получила множество угроз после того, как на ресурсах блогера Алексея Навального вышла публикация о ней с недостоверными данными.

"Когда вышел материал Навального непосредственно с обвинениями меня <…> Они, естественно, переврали цитаты, всё перевернули, сказали, что у меня мама консул, а у меня мама искусствовед <…> Я начала получать огромное количество угроз от сторонников Навального, от тех людей, которые преданно ему служат, верят ему", — сказала Захарова в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

В прошлом году блогер обвинил Захарову в том, что она якобы в одном из своих интервью "обрисовала кастовую систему общества", говоря о путешествиях за границу. В ответ представитель российского внешнеполитического ведомства предложила Навальному пообщаться в онлайн-формате. Разговор был назначен на 1 мая 2020 года, но он так и не состоялся, по словам Захаровой, из-за "трусливой позиции" команды блогера, которая начала выдвигать новые условия для предложенного диалога.