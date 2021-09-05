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Сборная России занимает первое место в группе отбора ЧМ-2022 после пятого тура

Россияне имеют столько же очков, сколько и хорваты, но располагаются выше, так как забили больше голов.

4 сентября, 23:13
<p>Фото © ТАСС / Стрингер</p>

Фото © ТАСС / Стрингер

По итогам пяти туров сборная России по футболу лидирует в группе H в отборе ЧМ-2022. Первую строчку наша команда делит с Хорватией, однако дополнительные показатели у россиян лучше.

Напомним, ранее подопечные Валерия Карпина на выезде обыграли Кипр со счётом 2:0 и набрали 10 очков. Хорватия же одолела Словакию (1:0) в гостях и имеет те же 10 очков. Также у двух сборных одинаковая разница забитых и пропущенных голов — по "+4", однако Россия в таблице выше благодаря тому, что забила больше — восемь голов против пяти у Хорватии.

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Добавим, что на третьем месте с семью очками идёт Словения. Далее расположились Словакия (шесть) и Мальта с Кипром, у которых по четыре набранных очка.

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Напомним, в очном поединке россияне и хорваты сыграли вничью — 0:0. Следующий матч Россия проведёт дома против Мальты 7 сентября, а Хорватия сразится со Словенией.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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