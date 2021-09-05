Тренд на секс-скандалы: Известных футболистов одного за другим обвиняют в изнасилованиях Каждому из них грозит немалый тюремный срок. Из-за этого многообещающая карьера может пойти под откос. 4 сентября, 21:40 Лучший бомбардир в истории сборной Исландии — Колбейнн Сигторссон. Фото © Mbl.is

В последние дни сообщения об обвинениях известных футболистов в сексуальном насилии стали появляться пугающе часто. В конце августа прогремела новость об аресте французского защитника "Манчестер Сити" Бенжамена Менди. Трёхкратного чемпиона Англии и победителя чемпионата мира 2018 года в России обвинили в четырёх изнасилованиях и одном случае сексуального домогательства. Все они были совершены за последний год.

Между прочим, ещё четыре года назад Менди был самым дорогим защитником в мире. "Горожане" купили его у "Монако" за 57,5 миллиона евро. Если бы не постоянные травмы, футболист вполне мог бы стать ключевым игроком "Манчестер Сити" и сборной Франции. Казалось бы, куда уж дальше?

Через несколько дней бомбануло в Греции. Португальского защитника местного "Олимпиакоса" Рубена Семеду заподозрили в изнасиловании 17-летней девушки. Юная красавица призналась, что познакомилась с футболистом в баре, где он её напоил. После это Семеду отвёз новую знакомую к себе домой, где вместе с агентом изнасиловал.

А ведь португалец — весьма незаурядный футболист. В составе лиссабонского "Спортинга" он побеждал в Суперкубке Португалии, а с "Олимпиакосом" стал двукратным чемпионом Греции и обладателем Кубка страны. Есть у Семеду и опыт выступления за сборную Португалии, в составе которой он провёл три игры, в том числе и в Лиге наций.

Другой вопрос, что у Семеду уже не в первый раз возникают проблемы с законом. В 2020 году его приговорили к пяти годам тюрьмы условно и запретили в течение восьми лет посещать страну, в которой он ранее выступал за "Вильярреал". Футболиста признали виновным в ограблении, вооружённом нападении, похищении человека, а также в незаконном хранении оружия. В некоторых из этих преступлений Семеду признался.

Дальше — больше. В Исландии некая Торхильдур Гида Арнарсдоуттир заявила, что четыре года назад один из футболистов сборной страны домогался её. По словам 25-летней девушки, игрок хватал её за шею и трогал между ног. Всё это безобразие происходило в ночном клубе в Рейкьявике. Мало того, Арнарсдоуттир сообщила о ещё шести случаях домогательств исландских футболистов к женщинам.

Имя того самого спортсмена девушка не уточнила, но на этой неделе шведский "Гётеборг" как бы невзначай сообщил, что один из игроков команды был в 2017 году обвинён в сексуальных домогательствах. Совпадение? Даже думать об этом не хочется. Кстати, на данный момент за команду выступает только один футболист из Исландии — Колбейнн Сигторссон.

Местная пресса мгновенно забурлила, но глава Футбольной ассоциации Исландии (KSI) Гудни Бергссон поначалу пытался делать хорошую мину при плохой игре. Он заявил, что никаких жалоб на сексуальные домогательства со стороны игроков не было. Сразу же появились призывы к его отставке, также Бергссона начали подозревать в том, что он покрывает насильников.

Долго так продолжаться не могло. Президенту KSI и другим руководителям федерации пришлось принести извинения пострадавшим, признать свои предыдущие заявления ошибочными и уйти в отставку.

Не могла остаться в стороне от скандала и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир. Она выразила сочувствие всем, кто стал жертвами домогательств. По словам главы правительства, случившееся должно стать хорошим уроком для футбольного сообщества.

Отметим, что Колбейнн Сигторссон — легенда исландского футбола. Он является бывшим капитаном национальной команды и лучшим бомбардиром в её истории. В 64 матчах за сборную нападающий забил 26 голов. Сигторссон выступал в том числе на триумфальном для исландцев Евро-2016, на котором они неожиданно для всех дошли до четвертьфинала, и на ЧМ-2018 в России.

Вы будете смеяться, но и у Сигторссона ранее были проблемы с законом. В 2019 году он был арестован полицией Стокгольма в ночном клубе за пьяную драку. Колбейнн оказал чрезмерное сопротивление охраннику заведения, попросившему его покинуть помещение после закрытия. Тогда форвард выступал за шведский АИК, который признал, что поведение игрока не соответствует ценностям клуба, но не стал его наказывать.

Понятно, что и раньше футболистов нередко обвиняли в сексуальном насилии и домогательствах. В 2018 году американская модель Кэтрин Майорга объявила на весь мир, что над ней надругался сам Криштиану Роналду. По её словам, это произошло в 2009 году после вечеринки в номере одной из гостиниц Лас-Вегаса. Кроме того, португалец якобы заплатил девушке за молчание 375 тысяч долларов. Надо сказать, что добиться справедливости американке до сих пор не удалось.

В 2005 году футболиста сборной Нидерландов Робина ван Перси обвинили в изнасиловании фотомодели Сандры Кригсман. Форварду, которому на тот момент был 21 год, пришлось провести две недели в тюрьме Роттердама. В 2006 году за отсутствием доказательств его окончательно оправдали. В дальнейшем ван Перси стал лучшим бомбардиром в истории голландской национальной команды и выиграл две медали на чемпионатах мира.

Вспоминается и история бразильского форварда Брандао, известного по выступлениям за донецкий "Шахтёр" и "Марсель". Он был чемпионом Франции, трижды побеждал в чемпионате Украины и становился лучшим бомбардиром украинского первенства. В 2011 году футболист был арестован во Франции по подозрению в изнасиловании 23-летней девушки в своём автомобиле. По словам пострадавшей, Брандао предложил подвезти её, а затем принудил к сексуальному контакту. Сам игрок утверждал, что всё было по обоюдному согласию. В 2012 году обвинения против бразильца были сняты.

Стоит ли говорить, что футбол — самый популярный вид спорта в мире. Все известные игроки являются публичными личностями, и за каждым их шагом внимательно следят миллионы болельщиков. Если обвинения в изнасиловании будут доказаны, игрокам грозит длительное тюремное заключение, а их карьера может пойти под откос.

Авторы Роман Фейгин